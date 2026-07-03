استایل جنجالی لامین یامال پیش از بازی اسپانیا (عکس)
لامین یامال، ستاره جوان تیم ملی اسپانیا، پیش از دیدار برابر اتریش با زنجیر سفارشی و گرانقیمت خود در ورزشگاه حاضر شد.
به گزارش ایلنا، لامین یامال پیش از آغاز دیدار تیم ملی اسپانیا مقابل اتریش با زنجیر سفارشی جدید خود وارد ورزشگاه سوفی لسآنجلس شد و نگاهها را به سمت خود جلب کرد.
گفته میشود این گردنبند توسط یکی از برندهای مطرح جواهرسازی ساخته شده و از طلای ۱۸ عیار و الماسهای طبیعی بهره میبرد. این برند نیز با انتشار ویدیویی از مراحل ساخت آن، این محصول را «پندنت بتمن» معرفی کرده است.
یامال پیش از این نیز با استفاده از زنجیر «۳۰۴» که اشارهای به محله زادگاهش، روکافوندا، دارد، خبرساز شده بود. همچنین در جشن تولد ۱۸ سالگی خود، یک زنجیر الماسنشان با ارزشی بیش از ۳۰۰ هزار پوند از رپر مشهور دومینیکنی، ال آلفا، هدیه گرفته بود.
ستاره جوان اسپانیا در آستانه دیدار با اتریش درباره جام جهانی نیز گفت که رقابتها را با دقت دنبال میکند و از عملکرد تیمهایی مانند آلمان و همچنین بازیکنانی چون وینیسیوس جونیور و لیونل مسی تمجید کرد.