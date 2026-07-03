خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رکورد تاریخی ایکر کاسیاس شکست

رکورد تاریخی ایکر کاسیاس شکست
کد خبر : 1807869
لینک کوتاه کپی شد.

اونای سیمون با ادامه روند درخشان خود در جام جهانی ۲۰۲۶، رکورد تاریخی ایکر کاسیاس را در تعداد دقایق متوالی بدون دریافت گل شکست.

به گزارش ایلنا، عملکرد درخشان خط دفاعی اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶ با رکوردشکنی اونای سیمون همراه شد. دروازه‌بان لاروخا در جریان دیدار برابر اتریش توانست رکورد تاریخی ایکر کاسیاس را پشت سر بگذارد.

سیمون با عبور از ۴۷۶ دقیقه متوالی بدون دریافت گل، رکوردی را شکست که کاسیاس بین جام‌های جهانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ به ثبت رسانده بود و حالا به رکورددار جدید فوتبال اسپانیا در این زمینه تبدیل شده است.

آخرین گلی که سیمون در جام جهانی دریافت کرده، به دیدار برابر ژاپن در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۲ بازمی‌گردد. از آن زمان تاکنون، او در تمامی دیدارهای این رقابت‌ها موفق شده دروازه خود را بسته نگه دارد.

دروازه‌بان اسپانیا همچنین این فرصت را دارد که با ادامه روند درخشان خود، رکورد ۵۱۷ دقیقه بدون گل خورده والتر زنگا، دروازه‌بان ایتالیا در جام جهانی ۱۹۹۰، را نیز پشت سر بگذارد و نامش را در تاریخ جام جهانی ماندگارتر کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی