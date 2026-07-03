رکورد تاریخی ایکر کاسیاس شکست

به گزارش ایلنا، عملکرد درخشان خط دفاعی اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶ با رکوردشکنی اونای سیمون همراه شد. دروازه‌بان لاروخا در جریان دیدار برابر اتریش توانست رکورد تاریخی ایکر کاسیاس را پشت سر بگذارد.

سیمون با عبور از ۴۷۶ دقیقه متوالی بدون دریافت گل، رکوردی را شکست که کاسیاس بین جام‌های جهانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ به ثبت رسانده بود و حالا به رکورددار جدید فوتبال اسپانیا در این زمینه تبدیل شده است.

آخرین گلی که سیمون در جام جهانی دریافت کرده، به دیدار برابر ژاپن در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۲ بازمی‌گردد. از آن زمان تاکنون، او در تمامی دیدارهای این رقابت‌ها موفق شده دروازه خود را بسته نگه دارد.

دروازه‌بان اسپانیا همچنین این فرصت را دارد که با ادامه روند درخشان خود، رکورد ۵۱۷ دقیقه بدون گل خورده والتر زنگا، دروازه‌بان ایتالیا در جام جهانی ۱۹۹۰، را نیز پشت سر بگذارد و نامش را در تاریخ جام جهانی ماندگارتر کند.

انتهای پیام/