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سینا اسدبیگی شاگرد گل‌محمدی شد (عکس)

سینا اسدبیگی شاگرد گل‌محمدی شد (عکس)
کد خبر : 1807865
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سینا اسدبیگی هافبک سابق فولاد خوزستان و پرسپولیس با امضای قراردادی رسمی به دهوک عراق پیوست.

به گزارش ایلنا،  باشگاه دهوک عراق به طور رسمی از جذب سینا اسدبیگی خبر داد تا این هافبک ایرانی فصل آینده پیراهن این تیم را بر تن کند.

دهوک که هدایت آن را یحیی گل‌محمدی بر عهده دارد، فصل گذشته در جایگاه دهم لیگ ستارگان عراق قرار گرفت و حالا با جذب اسدبیگی به دنبال تقویت ترکیب خود برای فصل ۲۷-۲۰۲۶ است.

سینا اسدبیگی شاگرد گل‌محمدی شد (عکس)

اسدبیگی سابقه حضور در تیم‌های پیکان، سرخپوشان پاکدشت، ذوب‌آهن، هوادار، پرسپولیس و فولاد خوزستان را در کارنامه دارد و پس از دو فصل حضور در فولاد، فوتبال خود را در لیگ عراق ادامه خواهد داد.

 

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