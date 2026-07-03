رونالدو: خداحافظی از تیم ملی؟ تصمیم عجولانه نمیگیرم

به گزارش ایلنا، کریستیانو رونالدو پس از صعود دراماتیک تیم ملی فوتبال پرتغال به مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی 2026 با برتری مقابل کرواسی اظهار داشت: امروز با بازیکنان درباره تقارن اتفاقات زندگی (تقارن برد امروز سلسائو با روز درگذشت دیوگو ژوتا ستاره فقید پرتغال) صحبت کردیم. باورنکردنی بود و من واقعاً هیجان‌زده شدم. نه فقط برای پیروزی؛ بلکه برای نحوه کسب پیروزی. می‌دانستیم این تاریخ، چه معنایی برای ما دارد.

وی با تمجید از یاران لوکا مودریچ تصریح کرد: کرواسی تیم فوق‌العاده‌ای بود و بازی دشواری پشت سر گذاشتیم. پس از دریافت گل کمی ترسیدیم، اما فوتبال همین است. بعد از گل آفسایدی که به ثمر رساندیم، به خودباوری رسیدیم و از هواداران خواستیم به ما کمک کنند. پس از پنالتی (گل اول پرتغال که توسط رونالدو) به ثمر رسید، بازی برای ما بهتر پیش رفت و فرصت‌هایی برای گلزنی داشتیم. به نظرم شایسته پیروزی بودیم.

کاپیتان تیم ملی پرتغال درباره خداحافظی احتمالی لوکا مودریچ از بازی‌های ملی و صحبت‌هایی که با او در طول مسابقه کرده بود، گفت: من سال‌ها کنار مودریچ بازی کردم و تقریباً هم‌سن و سال او هستم. لوکا در فوتبال یک اسطوره است و هنوز کیفیت بالایی از خود نشان می‌دهد. به مودریچ گفتم به تو بابت همه چیز تبریک می‌گویم و بهترین‌ها را برای تو آرزو می‌کنم.

رونالدو در مورد تقابل با پرتغال در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی خاطرنشان کرد: همه ما اعتماد به نفس داریم. بازی دشواری پیش روی ماست، اما جام جهانی همین است. باید خودمان را به‌خوبی برای این مسابقه آماده کنیم.

وی درباره صحبت‌های خواهر خود که گفته بود کریستیانو بعد از پایان جام جهانی از فوتبال ملی خداحافظی می‌کند، عنوان کرد: من تصمیمات عجولانه نمی‌گیرم. درباره این مسئله بعد از جام جهانی تصمیم خواهم گرفت، نه الان.

برنده پنج توپ طلای فوتبال جهان مقابل کرواسی برای اولین بار در مراحل حذفی جام جهانی موفق به گلزنی شد و با 41 سال و 147 روز، مُسن‌ترین گلزن دور حذفی رقابت‌ها لقب گرفت.

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