جام جهانی ۲۰۲۶؛
سوئیس 2 - 0 الجزایر ؛ صعود صلیب های سرخ اروپا به یک هشتم
تیم ملی فوتبال سوئیس با شکست الجزایر جواز صعود به مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 2026 را بدست آورد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی سوئیس از ساعت 6:30 امروز (جمعه) در مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی 2026 در ورزشگاه ونکوور کانادا به مصاف الجزایر رفت و با نتیجه 2 بر صفر پیروز شد و به مرحله یک هشتم نهایی راه یافت. امبولو (10) و اندویه (46) برای سوئیس موفق به گلزنی شدند.
سوئیسیها در نیمه نخست روی نفوذ مانزامبی و پاسی که به امبولو رسید گل اول بازی را به ثمر رساندند. آنها با کنترل بازی این نتیجه را تا پایان نیمه حفظ کردند و راهی رختکن شدند.
در نیمه دوم، سوئیس بازی را هجومی آغاز کرد و خیلی زود توسط اندویه به گل دوم دست یافت تا کار برای الجزایر سختتر شود. الجزایر با وجود اینکه تلاش زیادی میکرد گلهای خورده را جبران کند، اما در خلق موقعیت ناموفق بود و این تیم سوئیس بود که چند بار تا آستانه رسیدن به گلهای بعدی پیش رفت.
یائل فالتون پرز، داور آرژانتینی داور مسابقه به فارس شایبی و هیشام بودایوی از الجزایر کارت زرد نشان داد.
از جمله نکات این بازی، مصدومیت دنیس زکریا ستاره سوئیس بود که حضورش در بازی بعدی در هالهای از ابهام قرار گرفت.
سوئیس که به عنوان تیم صدرنشین از گروه B به این مرحله رسیده بود، حالا در قامت یک مدعی ظاهر شده و باید در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف برنده کلمبیا و غنا برود. این نخستین حضور سوئیس در مرحله یک هشتم نهایی به شمار میرود.