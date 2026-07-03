به گزارش ایلنا، در جلسه روز پنج‌شنبه دادگاه، جاناتان اسپوزیتو که در آخرین روزهای زندگی مارادونا در خانه او در منطقه تیگره زندگی می‌کرد، به مدت نزدیک به سه ساعت به تشریح وضعیت او پرداخت. این شهادت از آن جهت حائز اهمیت است که اسپوزیتو آخرین بار دیگو را «شب قبل» از فوتش دیده بود.

در این جلسه که با حضور خانواده مارادونا شامل دالما، جیانینا، جانا و ورونیکا اوخدا، همسر سابق مارادونا و مادر دیگیتو فرناندو برگزار شد، اسپوزیتو به عنوان «برادرزاده» دیگو در برابر قضات حاضر شد و به سوالات دادستان پاسخ داد. او در ابتدا کمی در بیان جزئیات مشکل داشت، اما به تدریج اطلاعاتی درباره شرایط نامناسب زندگی مارادونا ارائه کرد.

اسپوزیتو که از نوامبر ۲۰۲۰ مسئول مراقبت از دیگو بود، گفت: «من او را خوب نمی‌دیدم و به پرستاران می‌گفتم که به لوکه اطلاع دهند.» او همچنین اشاره کرد که در روز ۱۶ آن ماه به دیگو زنگ زده بود زیرا او در هفته آخر بیشتر ورم کرده و حالش بد بود. او افزود: «در آخرین لحظات صدایش کمی گرفته بود.»

این برادرزاده همچنین به این نکته اشاره کرد که دیگو «هر چیزی که می‌خواست می‌خورد و هیچ‌کس او را کنترل نمی‌کرد» و در روزهای آخر از خوردن غذا خودداری کرده بود. او گفت: «آخرین باری که یادم می‌آید او غذا خورد، روز ۲۳ بود که چند ساندویچ میل کرد.»

اسپوزیتو در ادامه به تشریح شب قبل از فوت مارادونا پرداخت و گفت: «با پرستار وارد اتاق شدم تا نبضش را بگیرد و دارو را به او بدهد. همه چیز بدون مشکل پیش رفت. او پیراهنش خیس بود و ما خواستیم آن را عوض کنیم، اما او نخواست.»

در نهایت، او به صبح روز فوت دیگو اشاره کرد و گفت: «حدود ساعت ۹ یا ۱۰ صبح بیدار شدم و به همراه ماکسی پومارگو و دیگران به آشپزخانه رفتم تا دارو را به او بدهیم. وقتی به اتاق برگشتیم، دیدم که دست راستش آویزان است و وقتی خواستم دستش را بلند کنم، دیگر واکنشی نشان نمی‌داد. در آن لحظه گفتم که باید آمبولانس خبر کنند. او به پشت خوابیده و پوشیده بود.» اسپوزیتو در پایان تأکید کرد که دیگو چندین ساعت در اتاقش فوت کرده بود.

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