خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جام جهانی ۲۰۲۶؛

کریستیانو رونالدو بهترین بازیکن دیدار پرتغال و کرواسی شد

کریستیانو رونالدو بهترین بازیکن دیدار پرتغال و کرواسی شد
کد خبر : 1807825
لینک کوتاه کپی شد.

کاپیتان پرتغال عنوان بهترین بازیکن دیدار با کرواسی در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی را به خود اختصاص داد.

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی فوتبال پرتغال و کرواسی از ساعت 2:30 بامداد امروز (جمعه - به وقت ایران) در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی 2026، در ورزشگاه تورنتو کانادا به مصاف هم رفتند که پرتغال با نتیجه 2 بر یک پیروز شد.

کریستیانو رونالدو که زننده گل اول پرتغال بود و دروازه کرواسی را از روی نقطه پنالتی باز کرد، پس از پایان این دیدار به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

پرتغال در مرحله یک‌هشتم نهایی به مصاف اسپانیا می‌رود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی