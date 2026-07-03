جام جهانی ۲۰۲۶؛
کریستیانو رونالدو بهترین بازیکن دیدار پرتغال و کرواسی شد
کاپیتان پرتغال عنوان بهترین بازیکن دیدار با کرواسی در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی را به خود اختصاص داد.
به گزارش ایلنا، تیمهای ملی فوتبال پرتغال و کرواسی از ساعت 2:30 بامداد امروز (جمعه - به وقت ایران) در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی 2026، در ورزشگاه تورنتو کانادا به مصاف هم رفتند که پرتغال با نتیجه 2 بر یک پیروز شد.
کریستیانو رونالدو که زننده گل اول پرتغال بود و دروازه کرواسی را از روی نقطه پنالتی باز کرد، پس از پایان این دیدار به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.
پرتغال در مرحله یکهشتم نهایی به مصاف اسپانیا میرود.