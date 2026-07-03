کریستیانو رونالدو بهترین بازیکن دیدار پرتغال و کرواسی شد

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی فوتبال پرتغال و کرواسی از ساعت 2:30 بامداد امروز (جمعه - به وقت ایران) در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی 2026، در ورزشگاه تورنتو کانادا به مصاف هم رفتند که پرتغال با نتیجه 2 بر یک پیروز شد.

کریستیانو رونالدو که زننده گل اول پرتغال بود و دروازه کرواسی را از روی نقطه پنالتی باز کرد، پس از پایان این دیدار به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

پرتغال در مرحله یک‌هشتم نهایی به مصاف اسپانیا می‌رود.

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