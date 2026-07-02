اسپانیا 3 - 0 اتریش | دبل اویارزابال و نمایش درخشان اسپانیا

به گزارش ایلنا، تیم ملی اسپانیا با ارائه نمایشی کم‌نقص، اتریش را با نتیجه ۳ بر صفر شکست داد و با اقتدار راهی مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ شد.

شاگردان لوئیس دلافوئنته از همان دقایق ابتدایی مالک توپ و میدان بودند و چند بار دروازه پاتریک اشلاگر را تهدید کردند، اما واکنش‌های دروازه‌بان اتریش مانع گلزنی زودهنگام لاروخا شد.

فشار اسپانیا سرانجام در دقیقه ۳۶ به نتیجه رسید؛ جایی که مارک کوکوریا با ارسال زمینی دقیق، میکل اویارزابال را در موقعیت گل قرار داد تا مهاجم اسپانیا نخستین گل مسابقه را به ثمر برساند.

اتریش نیمه دوم را هجومی‌تر آغاز کرد و ساشا کالادژیچ در نخستین ثانیه‌های حضورش در زمین تا آستانه گل تساوی پیش رفت، اما فرصت طلایی این تیم از دست رفت.

چند دقیقه بعد، اسپانیا اختلاف را افزایش داد. در دقیقه ۶۶ ارسال الکس بائنا با ضربه پدرو پورو همراه شد تا مدافع راست لاروخا نخستین گل ملی خود را به ثمر برساند و نتیجه ۲ بر صفر شود.

در حالی که اتریش برای جبران تلاش می‌کرد، اسپانیا همچنان نبض بازی را در اختیار داشت و در دقیقه ۸۹ بار دیگر با همکاری کوکوریا و اویارزابال به گل رسید. مدافع چپ اسپانیا دومین پاس گل خود را ثبت کرد و اویارزابال نیز با دبل در این مسابقه، تیر خلاص را به حریف زد.

اسپانیا با این پیروزی قاطع، ضمن ثبت یکی از بهترین نمایش‌های خود در جام جهانی ۲۰۲۶، به مرحله یک‌چهارم نهایی صعود کرد و حالا باید منتظر برنده دیدار پرتغال و کرواسی باشد.

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