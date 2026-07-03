آرسنال به دنبال جذب مدافع استون ویلا

به گزارش ایلنا، آرسنال در پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی به دنبال تقویت خط دفاعی خود است و ازری کونسا، مدافع استون‌ویلا، یکی از گزینه‌های اصلی این باشگاه محسوب می‌شود.

کونسا که توانایی بازی در پست‌های دفاع میانی و دفاع راست را دارد، تا دو سال دیگر با استون‌ویلا قرارداد دارد. با این حال، مدیران آرسنال امیدوارند با پیشنهادی در حدود ۳۵ میلیون پوند، زمینه انتقال این مدافع انگلیسی را فراهم کنند؛ هرچند استون‌ویلا ارزش بالاتری برای این بازیکن در نظر گرفته است.

گفته می‌شود آرسنال با توجه به نگرانی درباره شرایط جسمانی ویلیام سالیبا، به دنبال تقویت این منطقه از زمین است.

در سوی دیگر، مدیران آرسنال همچنان وضعیت مورگان راجرز را نیز دنبال می‌کنند، اما استون‌ویلا تمایلی به فروش این ستاره ندارد. با این وجود، گزارش‌ها حاکی از آن است که دکلان رایس، بوکایو ساکا و ابریچی ازه در تلاش هستند تا راجرز را برای پیوستن به جمع توپچی‌ها متقاعد کنند.

میکل آرتتا قصد دارد در تابستان پیش رو با جذب چند بازیکن جدید، ترکیب آرسنال را برای رقابت در لیگ برتر و لیگ قهرمانان اروپا تقویت کند.

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