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آخرین وضعیت پاراگوئه در آستانه تقابل با فرانسه

آخرین وضعیت پاراگوئه در آستانه تقابل با فرانسه
کد خبر : 1807814
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تیم ملی پاراگوئه دو روز پیش از دیدار حساس برابر فرانسه در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، تمرینات خود را پشت درهای بسته برگزار کرد و امیدوار است با استفاده از شرایط آب‌وهوایی و تغییرات تاکتیکی، شگفتی‌ساز شود.

به گزارش ایلنا، تیم ملی پاراگوئه در آستانه دیدار برابر فرانسه در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، آخرین تمرینات خود را در شرایطی خاص دنبال می‌کند.

شاگردان گوستاوو آلفارو شب گذشته در دمای حدود ۳۹ درجه سانتی‌گراد و در تمرینی پشت درهای بسته آماده این مسابقه شدند؛ اقدامی که گمانه‌زنی‌ها درباره برنامه‌های تاکتیکی سرمربی پاراگوئه را افزایش داده است.

یکی از موضوعات مورد توجه در اردوی پاراگوئه، گرمای هوای فیلادلفیاست؛ شرایطی که اعضای این تیم امیدوارند به عاملی برای تحت فشار قرار دادن فرانسه تبدیل شود.

از سوی دیگر، ترکیب اصلی پاراگوئه همچنان قطعی نشده است و کادر فنی در حال بررسی استفاده از سیستم چهار یا پنج مدافع است.

در بخش وضعیت بازیکنان، خولیو انسیسو بدون مشکل در تمرینات حضور دارد، اما عمر آلدرت به دلیل مصدومیت زانو شانس کمی برای حضور در ترکیب اصلی دارد. همچنین دیگو گومز پس از پایان محرومیت به تمرینات بازگشته و با وجود احساس درد، احتمال حضورش در دیدار برابر فرانسه زیاد است.

 

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