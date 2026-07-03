توخل به دنبال انتقام دست خدا

به گزارش ایلنا، توماس توخل در آستانه دیدار انگلیس و مکزیک در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، با اشاره به خاطره شکست برابر آرژانتین در جام جهانی ۱۹۸۶، گفت تیمش شایسته آن است که این بار در ورزشگاه آزتکا ورق را به سود خود برگرداند.

سرمربی انگلیس اظهار کرد: «آن اتفاق به ما انگیزه می‌دهد. انرژی و عدالت باید این بار به سود ما باشد و امیدوارم بتوانیم تاریخ را تغییر دهیم.»

توخل که هنگام جام جهانی ۱۹۸۶ تنها ۱۳ سال داشت، با یادآوری گل جنجالی «دست خدا» و گل تاریخی دیگر دیگو مارادونا گفت: «یکی از آن گل‌ها امروز هرگز پذیرفته نمی‌شود، اما آن خاطره همچنان در ذهن فوتبال انگلیس باقی مانده است.»

وی در عین حال درباره دشواری دیدار با مکزیک در ورزشگاه آزتکا نیز هشدار داد و افزود: «بازی در مکزیک و مقابل هواداران این تیم، یکی از سخت‌ترین چالش‌های ممکن است. باید با انرژی یک کشور روبه‌رو شویم.»

توخل همچنین از شرایط جسمانی برخی بازیکنان خبر داد و تأیید کرد دکلان رایس در دیدار قبلی با وجود مصدومیت به بازی ادامه داده است.

تیم ملی انگلیس برای سازگاری با ارتفاع ۲۲۰۰ متری مکزیکوسیتی، یک روز زودتر وارد این شهر خواهد شد و در صورت پیروزی برابر مکزیک، در مرحله یک‌چهارم نهایی با برنده دیدار برزیل و نروژ روبه‌رو می‌شود.

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