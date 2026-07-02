داستانهای عجیب بازیکنان کیپورد پیش از نبرد با آرژانتین
تیم ملی کیپورد پیش از رویارویی با آرژانتین در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، با ترکیبی از بازیکنانی با پیشینههای متفاوت، به یکی از متفاوتترین تیمهای این رقابتها تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا، تیم ملی کیپورد که در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ باید به مصاف آرژانتین برود، تنها با نتایجش خبرساز نشده و داستان زندگی بازیکنانش نیز توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.
بازیکنان این تیم هر کدام مسیر متفاوتی برای رسیدن به فوتبال حرفهای طی کردهاند؛ از پستچی و فرزند یک خواننده گرفته تا بازیکنی که از طریق شبکه اجتماعی لینکدین به تیم ملی دعوت شده است.
تنوع فرهنگی و پیشینههای متفاوت بازیکنان، کیپورد را به یکی از خاصترین تیمهای حاضر در جام جهانی تبدیل کرده است؛ تیمی که حالا امیدوار است مقابل آرژانتین و لیونل مسی شگفتیساز شود و یکی از بزرگترین نتایج تاریخ فوتبال این کشور را رقم بزند.