خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

داستان‌های عجیب بازیکنان کیپ‌ورد پیش از نبرد با آرژانتین

داستان‌های عجیب بازیکنان کیپ‌ورد پیش از نبرد با آرژانتین
کد خبر : 1807806
لینک کوتاه کپی شد.

تیم ملی کیپ‌ورد پیش از رویارویی با آرژانتین در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، با ترکیبی از بازیکنانی با پیشینه‌های متفاوت، به یکی از متفاوت‌ترین تیم‌های این رقابت‌ها تبدیل شده است.

به گزارش ایلنا، تیم ملی کیپ‌ورد که در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ باید به مصاف آرژانتین برود، تنها با نتایجش خبرساز نشده و داستان زندگی بازیکنانش نیز توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.

بازیکنان این تیم هر کدام مسیر متفاوتی برای رسیدن به فوتبال حرفه‌ای طی کرده‌اند؛ از پستچی و فرزند یک خواننده گرفته تا بازیکنی که از طریق شبکه اجتماعی لینکدین به تیم ملی دعوت شده است.

تنوع فرهنگی و پیشینه‌های متفاوت بازیکنان، کیپ‌ورد را به یکی از خاص‌ترین تیم‌های حاضر در جام جهانی تبدیل کرده است؛ تیمی که حالا امیدوار است مقابل آرژانتین و لیونل مسی شگفتی‌ساز شود و یکی از بزرگ‌ترین نتایج تاریخ فوتبال این کشور را رقم بزند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی