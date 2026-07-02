به گزارش ایلنا، تیم ملی کیپ‌ورد که در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ باید به مصاف آرژانتین برود، تنها با نتایجش خبرساز نشده و داستان زندگی بازیکنانش نیز توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.

بازیکنان این تیم هر کدام مسیر متفاوتی برای رسیدن به فوتبال حرفه‌ای طی کرده‌اند؛ از پستچی و فرزند یک خواننده گرفته تا بازیکنی که از طریق شبکه اجتماعی لینکدین به تیم ملی دعوت شده است.

تنوع فرهنگی و پیشینه‌های متفاوت بازیکنان، کیپ‌ورد را به یکی از خاص‌ترین تیم‌های حاضر در جام جهانی تبدیل کرده است؛ تیمی که حالا امیدوار است مقابل آرژانتین و لیونل مسی شگفتی‌ساز شود و یکی از بزرگ‌ترین نتایج تاریخ فوتبال این کشور را رقم بزند.

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