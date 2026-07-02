به گزارش ایلنا، شکست آلمان مقابل پاراگوئه در ضربات پنالتی و حذف از جام جهانی ۲۰۲۶، فشارها بر یولیان ناگلزمن را به اوج رسانده است.

بر اساس گزارش‌ها، فدراسیون فوتبال آلمان پس از این ناکامی جلسه‌ای اضطراری برگزار کرده و از ناگلزمن خواسته است درباره عملکرد تیم توضیح دهد. همچنین گفته می‌شود احتمال جدایی او از نیمکت مانشافت بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته و در صورت عدم استعفا، گزینه برکناری نیز روی میز قرار دارد.

رسانه‌های آلمانی عملکرد تیم در جام جهانی را فاقد انسجام تاکتیکی توصیف کرده‌اند و از مشکلات مدیریتی و ارتباطی در اردوی تیم نیز به عنوان یکی از عوامل این ناکامی یاد می‌کنند.

در همین حال، یورگن کلوپ به عنوان اصلی‌ترین گزینه جانشینی ناگلزمن مطرح شده است. گفته می‌شود قرارداد فعلی او بندی دارد که در صورت دریافت پیشنهاد رسمی از فدراسیون فوتبال آلمان، امکان جدایی را فراهم می‌کند.

علاوه بر کلوپ، نام پپ گواردیولا نیز در گمانه‌زنی‌ها مطرح شده، هرچند احتمال حضور این مربی روی نیمکت آلمان کمتر ارزیابی می‌شود.

همچنین گزارش‌ها از احتمال خداحافظی چند ستاره باتجربه از تیم ملی آلمان از جمله مانوئل نویر، آنتونیو رودیگر، لروی سانه و لئون گورتسکا پس از این ناکامی حکایت دارد.

همچنین گزارش‌ها از احتمال خداحافظی چند ستاره باتجربه از تیم ملی آلمان از جمله مانوئل نویر، آنتونیو رودیگر، لروی سانه و لئون گورتسکا پس از این ناکامی حکایت دارد.

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