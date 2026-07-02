تسلیت ویژه سرمربی آرژانتین برای حادثه تلخ در سانتا فه
سرمربی تیم ملی آرژانتین در نشست خبری پیش از دیدار با تیم ملی کیپ ورد، با ابراز همدردی با خانواده قربانیان یک سانحه رانندگی در زادگاهش، این حادثه را بسیار دردناک توصیف کرد.
به گزارش ایلنا، لیونل اسکالونی در ابتدای نشست خبری پیش از دیدار تیم ملی آرژانتین مقابل تیم ملی کیپ ورد، جان باختن چهار نفر در یک سانحه رانندگی در نزدیکی شهر پوجاتو را تسلیت گفت.
اسکالونی اظهار کرد: «قبل از هر چیز، میخواهم یک آغوش گرم و تسلیت به خانواده کودکانی که در روستایی نزدیک به محل زندگی من جان باختند، بفرستم. آنچه رخ داده بسیار دردناک است و احساس میکنم این خانوادهها روزهای بسیار سختی را سپری میکنند.»
در این سانحه که روز شنبه گذشته رخ داد، خودرویی با پنج سرنشین در جادهای نزدیک به پوجاتو واژگون شد و سه دختر ۱۷ ساله و یک پسر ۲۴ ساله جان خود را از دست دادند. تنها بازمانده این حادثه، راننده ۲۰ ساله خودرو است که پس از ترخیص از بیمارستان، به اتهام قتل غیرعمد تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.
این نخستین بار نیست که سرمربی آرژانتین نسبت به چنین حوادثی واکنش نشان میدهد. او چهار سال پیش نیز پس از قهرمانی در جام جهانی، در پیامی جداگانه درگذشت دو جوان اهل پوجاتو را که در سانحهای مشابه جان باخته بودند، تسلیت گفته بود.