حجت کریمی رسماً مدیرعامل تراکتور شد
با حکم محمدرضا زنوزی و انتخاب اعضای هیأتمدیره، سید حجت کریمی به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه تراکتور منصوب شد.
به گزارش ایلنا، باشگاه تراکتور با صدور حکمی از سوی محمدرضا زنوزی، مالک این باشگاه، سید حجت کریمی را به عنوان مدیرعامل جدید خود معرفی کرد.
کریمی از مدیران باسابقه ورزش ایران به شمار میرود و در حال حاضر به عنوان کارشناس و عضو هیأترئیسه فدراسیون فوتبال فعالیت میکند.
وی پیش از این سابقه مدیرعاملی و ریاست هیأتمدیره باشگاه استقلال را در کارنامه داشته و سالها در حوزه مدیریت ورزشی و اقتصادی فعالیت کرده است. اکنون او با حکم مالک تراکتور، هدایت اجرایی این باشگاه تبریزی را بر عهده خواهد داشت.