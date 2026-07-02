خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حجت کریمی رسماً مدیرعامل تراکتور شد

حجت کریمی رسماً مدیرعامل تراکتور شد
کد خبر : 1807779
لینک کوتاه کپی شد.

با حکم محمدرضا زنوزی و انتخاب اعضای هیأت‌مدیره، سید حجت کریمی به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه تراکتور منصوب شد.

به گزارش ایلنا،  باشگاه تراکتور با صدور حکمی از سوی محمدرضا زنوزی، مالک این باشگاه، سید حجت کریمی را به عنوان مدیرعامل جدید خود معرفی کرد.

کریمی از مدیران باسابقه ورزش ایران به شمار می‌رود و در حال حاضر به عنوان کارشناس و عضو هیأت‌رئیسه فدراسیون فوتبال فعالیت می‌کند.

وی پیش از این سابقه مدیرعاملی و ریاست هیأت‌مدیره باشگاه استقلال را در کارنامه داشته و سال‌ها در حوزه مدیریت ورزشی و اقتصادی فعالیت کرده است. اکنون او با حکم مالک تراکتور، هدایت اجرایی این باشگاه تبریزی را بر عهده خواهد داشت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی