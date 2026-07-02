ربیعی در تراکتور ماندنی شد

به گزارش ایلنا، محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتور، از ادامه همکاری با محمد ربیعی برای فصل آینده خبر داد و تأکید کرد تغییری روی نیمکت این تیم ایجاد نخواهد شد.

زنوزی با اشاره به قرارداد سرمربی تراکتور گفت: «قرارداد ما با محمد ربیعی یک‌ونیم ساله است. او برای فصل بعد انتخاب نشده، بلکه ابقا شده است. من اعتقادی به جذب مربی خارجی ندارم و فکر می‌کنم در نهایت باشگاه‌ها از این تصمیم متضرر می‌شوند. اسکوچیچ هم به دلیل شرایط جنگی از تراکتور جدا شد.»

پس از جدایی دراگان اسکوچیچ، محمد ربیعی هدایت تراکتور را بر عهده گرفت و در مدت حضورش روی نیمکت این تیم، پیروزی مقابل الغرافه در لیگ نخبگان آسیا، تساوی برابر ملوان و برد مقابل گل‌گهر را تجربه کرد؛ نتایجی که صعود تراکتور به مرحله بعد لیگ نخبگان و تثبیت جایگاه این تیم در بالای جدول لیگ برتر را به همراه داشت.

مالک تراکتور در ادامه با تمجید از ربیعی افزود: «او مربی جوان و پرتلاشی است و از نظر فنی جزو سه، چهار مربی برتر ایرانی می‌دانمش. اسکلت اصلی تیم حفظ شده و کمترین تغییر را نسبت به سال‌های گذشته داشته‌ایم و همین ثبات به موفقیت تیم کمک کرده است.»

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