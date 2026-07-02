ترکیب تیم ملی اسپانیا و اتریش
تیمهای ملی اسپانیا و اتریش امشب در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف هم میروند.
به گزارش ایلنا، تیم ملی اسپانیا با هدایت لوئیس دلافوئنته امشب در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر اتریش صفآرایی میکند.
اسپانیا که یکی از مدعیان اصلی قهرمانی این دوره از رقابتها به شمار میرود، مقابل اتریشی قرار میگیرد که با کسب چهار امتیاز از مرحله گروهی راهی دور حذفی شده و امیدوار است شگفتیساز این مرحله باشد.
این دیدار از ساعت ۲۲:۳۰ در ورزشگاه سوفای برگزار خواهد شد. اسپانیا در تازهترین ردهبندی فیفا در جایگاه دوم جهان قرار دارد و اتریش نیز رتبه بیستوچهارم را در اختیار دارد.
برنده این مسابقه در مرحله بعد به مصاف تیم پیروز دیدار پرتغال و کرواسی خواهد رفت.
در این مسابقه نگاه بسیاری از هواداران به لامین یامال، ستاره جوان اسپانیا، خواهد بود که از ابتدا در ترکیب اصلی قرار گرفته و یکی از مهمترین امیدهای گلزنی و صعود لاروخا محسوب میشود.
ترکیب تیم ملی اسپانیا (1-3-2-4): اونای سیمون - مارک کوکوریا - آیمریک لاپورت - پائو کوبارسی - پدرو پورو - پدری - رودری - الکس بائنا - دنی اولمو - لامین یامال - میکل اویارزابال
ترکیب تیم ملی اتریش (1-5-4): الکساندر اشلگر - کنراد لایمر - داوید آلابا - استفان پوش - کوین دانسو - نبکولاس سیوالد - خاویر اشلاگر - پاول وانر - مارسل سابیتزر - رومانو اشمید - مایکل گرگوریش