تراکتور با تیم کشتی وارد لیگ برتر میشود
مالک باشگاه تراکتور از تصمیم این باشگاه برای حضور در لیگ برتر کشتی خبر داد و اعلام کرد تیمی با نام تراکتور در رقابتهای لیگ شرکت خواهد کرد؛ اقدامی که با هدف حمایت از یکی از پرافتخارترین رشتههای ورزشی ایران انجام میشود.
محمدرضا زنوزی از گسترش فعالیتهای ورزشی باشگاه تراکتور خبر داد و اعلام کرد این باشگاه در آینده نزدیک با تیمی در لیگ برتر کشتی حضور پیدا خواهد کرد.
وی با اشاره به جایگاه تاریخی تبریز در عرصههای مختلف، اظهار کرد: این شهر همواره در بسیاری از حوزهها پیشگام بوده و ما نیز وظیفه داریم در مسیر توسعه ورزش نقش مؤثری ایفا کنیم. بر همین اساس، تصمیم گرفتیم فعالیت باشگاه را به رشته کشتی نیز گسترش دهیم.
مالک باشگاه تراکتور با بیان اینکه برنامهریزیهای لازم برای این پروژه انجام شده است، گفت: حضور تراکتور در لیگ برتر کشتی قطعی شده و مراحل اجرایی آن در حال پیگیری است. همچنین مسئولیت ساماندهی این بخش به پوریا زنوزی واگذار شده تا امور مربوط به تشکیل تیم را دنبال کند.
زنوزی افزود: در حال حاضر بررسیها برای تعیین حضور تیم در رقابتهای کشتی آزاد یا کشتی فرنگی ادامه دارد و این موضوع پس از نهایی شدن برنامهها اعلام خواهد شد.
وی در ادامه با تأکید بر جایگاه ویژه کشتی در ورزش ایران اظهار داشت: کشتی پرافتخارترین رشته ورزشی کشور محسوب میشود و ریشهای کاملاً ایرانی دارد. هدف ما از ورود به این رشته، حمایت از توسعه کشتی و کمک به رشد هرچه بیشتر آن است.
مالک تراکتور ابراز امیدواری کرد حضور این باشگاه در لیگ برتر کشتی بتواند به تقویت زیرساختهای این رشته و افزایش سطح رقابتها کمک کند و زمینهساز موفقیتهای بیشتر ورزش ایران در آینده باشد.