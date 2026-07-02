پوچتینو: من ۲۰۰ درصد آرژانتینی هستم، نمیخواهم دروغ بگویم
سرمربی تیم ملی ایالات متحده در یک کنفرانس خبری با شفافیت کامل به سوالات پاسخ داد و تأکید کرد که به شدت احساس آرژانتینی بودن میکند.
به گزارش ایلنا، مائوریسیو پوچتینو در نشست خبری پس از پیروزی ۲-۰ تیمش مقابل بوسنی در سنخوزه، گفت: «من ۲۰۰ درصد آرژانتینی هستم، اما وقتی بخشی از یک پروژه بزرگ هستید، از آن لذت میبرید.»
او همچنین به شادی تیمی پس از بازی اشاره کرد و گفت: «وقتی آهنگ 'Take Me Home, Country Roads' پخش میشود، نمیتوانم نخوانم، چون این آهنگ فوقالعاده است.»
تیم ملی ایالات متحده با گلهای بالوگان و مالک تیلمان بوسنی را شکست داد. بالوگن به دلیل خطای خطرناک بر روی بازیکن حریف با کارت قرمز مستقیم اخراج شد. پوچتینو در این باره گفت: «بعد از اخراج، ما باید نشان میدادیم که یک تیم متحد هستیم و این زمان مناسبی برای اثبات آن بود. من خیلی به این تیم افتخار میکنم. بازیکنان قهرمانان هستند و شایسته تمام اعتبارند.»
او همچنین درباره اخراج بالوگن اظهار داشت: «به نظر من این اخراج نبود. من آن را از تلویزیون دیدم. هیچ قصدی برای آسیب زدن به بازیکن وجود نداشت و این یک صحنه عادی در فوتبال بود. هیچگاه اخراج نیست. به نظرم در این روز هیچ تصمیم ۵۰-۵۰ به نفع ما نبود.»
پوچتینو در ادامه به دیدار آینده تیمش با بلژیک اشاره کرد و گفت: «این تیم پر از کیفیت است و من با سرمربی آن، رودی گارسیا، به خوبی آشنا هستم.»