تحقیقات درباره اتهامات جدی علیه ستاره اینتر
تحقیقات قضایی دادستانی میلان درباره یک شبکه ادعایی فساد و برگزاری مهمانیهای غیرقانونی در میلان و جزیره میکونوس یونان، نام الساندرو باستونی، مدافع اینتر، را نیز وارد این پرونده کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از توتواسپورت، باستونی اخیراً ابلاغیهای از سوی مقامهای قضایی دریافت کرده و در حال حاضر به عنوان یکی از افراد مرتبط با این پرونده تحت بررسی قرار دارد.
در جریان تحقیقات، زنی ۲۳ ساله که نامش در اسناد پرونده آمده، در اظهارات خود به مقامهای قضایی تأکید کرده است: «هیچ ارتباطی با الساندرو باستونی نداشتم» و «هیچ مبلغی از او دریافت نکردم.»
این زن همچنین توضیح داده که در سال ۲۰۲۰ یک شب را در منزل باستونی سپری کرده، اما هرگونه دریافت پول از این بازیکن را رد کرده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، این زن در ابتدا تصور میکرد احضارش به دلیل دریافت مبلغی از یک شرکت بابت حضور در برخی مراسمهاست، اما بعدها مشخص شد تحقیقات به مکالمات ردوبدلشده میان باستونی و الکسیو سلامونه، مدیر برنامه، مربوط میشود؛ مکالماتی که در آن نام این زن در فهرست افرادی قرار گرفته بود که از طریق این آژانس خدماتی ارائه میکردند.
اسناد پرونده نشان میدهد سلامونه در پیامهایی با باستونی درباره حضور این زنان گفتوگو کرده و در یکی از مکالمات نیز به او یادآوری کرده که هزینه تاکسی بازگشت یکی از آنها را پرداخت کند. همچنین، پیامهای متعددی میان این دو درباره هماهنگی این دیدارها در پرونده ثبت شده است.
در حال حاضر، چهار نفر از متهمان اصلی این پرونده با اتهاماتی از جمله تشکیل شبکه مجرمانه و فساد، با قرار بازداشت خانگی مواجه هستند. به گفته مقامهای قضایی، این شبکه متهم است با برگزاری مهمانیهای خصوصی و فراهم کردن حضور زنان در کنار ورزشکاران و برخی فعالان اقتصادی فعالیت میکرده و هزینه این خدمات در برخی موارد به حدود ۱۲ هزار یورو برای هر شب میرسیده است.
تا این لحظه، هیچ اتهام کیفری مبنی بر مشارکت باستونی در تشکیل این شبکه اثبات نشده و روند رسیدگی قضایی همچنان ادامه دارد.