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ساعت بازی جذاب پرتغال و کرواسی

ساعت بازی جذاب پرتغال و کرواسی
کد خبر : 1807762
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دیدار پرتغال و کرواسی بامداد فردا برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، این بازی نه تنها یک رقابت ورزشی، بلکه دیدار دو ستاره بزرگ فوتبال، کریستیانو رونالدو و لوکا مودریچ، را به تصویر می‌کشد. این دو بازیکن که سابقاً هم‌تیمی در رئال مادرید بودند، اکنون با پیراهن‌های ملی خود به مصاف یکدیگر می‌روند. یکی از هواداران کرواسی، ایوان گربشیچ، اهمیت این دیدار را چنین بیان کرده است: «این یک بازی تاریخی است. ممکن است این آخرین بازی مودریچ یا رونالدو با پیراهن ملی باشد.»

از نظر عملکرد، پرتغال در مرحله گروهی نوسان‌هایی داشته است. این تیم پس از پیروزی ۵-۰ مقابل ازبکستان، برابر جمهوری دموکراتیک کنگو و کلمبیا به تساوی رسید.

در طرف دیگر، کرواسی نیز برای کسب جایگاه دوم گروه خود تلاش زیادی کرده و پس از شکست ۴-۲ مقابل انگلیس، با پیروزی‌های ۱-۰ برابر پاناما و ۲-۱ برابر غنا به این مرحله رسیده است.

این بازی از ساعت ۳۰ :۰۲ جمعه ۱۲ تیرماه در ورزشگاه تورنتو برگزار می‌شود.

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