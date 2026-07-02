نیروی زمینی 0 – پارس جنوبی 3: سه گل برای زنده ماندن رویای صعود
تیم فوتبال پارس جنوبی جم در هفته سیودوم لیگ آزادگان با پیروزی ۳ بر صفر مقابل نیروی زمینی تهران، سه امتیاز ارزشمند کسب کرد و همچنان در کورس مدعیان صعود باقی ماند.
به گزارش ایلنا، هفته سیودوم لیگ آزادگان عصر امروز با برگزاری چند دیدار حساس پیگیری شد که در یکی از مهمترین مسابقات، پارس جنوبی جم موفق شد با نتیجه ۳ بر صفر از سد نیروی زمینی تهران عبور کند و جایگاه خود را در جمع مدعیان بالای جدول تثبیت کند.
این مسابقه برای هر دو تیم از اهمیت ویژهای برخوردار بود. نیروی زمینی با هدف قطعی کردن بقای خود در لیگ دسته اول به میدان آمده بود و پارس جنوبی نیز برای حفظ امیدهای صعود و نزدیک شدن به رتبه سوم، به کسب هر سه امتیاز نیاز داشت.
نیمه نخست با احتیاط دو تیم آغاز شد و اگرچه نیروی زمینی مالکیت بیشتری روی توپ داشت، اما موقعیتهای خطرناک چندانی ایجاد نشد. سرانجام در دقیقه ۳۳، پارس جنوبی از یک ضربه ایستگاهی به گل رسید. میلاد شیخسلیمانی با ضربهای دقیق از پشت محوطه جریمه دروازه میزبان را باز کرد تا شاگردان رضا مهاجری با برتری راهی رختکن شوند.
در آغاز نیمه دوم، امیر ابهری با چند تغییر ترکیب تلاش کرد تیمش را هجومیتر کند، اما همین تغییر رویکرد، فضای مناسبی برای ضدحملات پارس جنوبی فراهم کرد. در دقیقه ۵۳، فردین نجفی، آقای گل فصل لیگ آزادگان، با فراری سریع و ضربهای دقیق اختلاف را به دو گل افزایش داد.
نیروی زمینی در ادامه با افزایش نفرات هجومی برای جبران نتیجه تلاش کرد، اما دفاع منسجم و عملکرد مناسب دروازهبان پارس جنوبی مانع از باز شدن دروازه این تیم شد. در وقتهای تلفشده نیز پارس جنوبی یک ضدحمله دیگر را به گل تبدیل کرد و علی پوراسماعیل با شوتی از پشت محوطه جریمه، گل سوم زردپوشان را به ثمر رساند.
با این نتیجه، نیروی زمینی با ۳۲ امتیاز در رتبه دوازدهم جدول باقی ماند. پارس جنوبی جم نیز با ۵۱ امتیاز، ضمن ادامه حضور در کورس مدعیان، با امید به توقف رقبا چشمانتظار نتایج سایر دیدارهای هفته، بهویژه مسابقه صنعت نفت آبادان، خواهد بود.