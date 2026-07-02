مدیر برنامههای مائورو ایکاردی به شایعات پاسخ داد
مدیر برنامههای مائورو ایکاردی در واکنش به شایعاتی که در فضای مجازی منتشر شده، توضیحاتی ارائه کرد و به شفافسازی درباره وضعیت قرارداد این بازیکن با باشگاه گلگهر پرداخت.
به گزارش ایلنا، الیو پینو، مدیر برنامههای ایکاردی، در بیانیهای اعلام کرد که در تاریخ ۱۸ مه ۲۰۲۶، جلسهای برای تمدید قرارداد مائورو ایکاردی با باشگاه گلگهر برگزار شد، اما به دلیل عدم توافق در انتظارات، نتیجه مثبتی حاصل نشد.
او تأکید کرد که این موضوع هیچ ارتباطی با مدت زمان بازی ایکاردی ندارد و هیچ درخواست خاصی در این زمینه مطرح نشده است.
پینو همچنین به وجود یک کمپین سازمانیافته و هدفمند علیه خود و ایکاردی در رسانهها و شبکههای اجتماعی اشاره کرد و گفت: «ما متوجه شدهایم که تلاشهایی برای تخریب اعتبار ما و آسیب به رابطه ایکاردی با هواداران گلگهر در حال انجام است.» او در پایان تأکید کرد که ارتباط خوبی با رئیس باشگاه دارد و به همکاری برای منافع مشترک ادامه خواهند داد.