به گزارش ایلنا، آبیلی با اشاره به خاطراتش از قهرمانی فرانسه در سال ۱۹۹۸، به این نکته اشاره کرد که نسل کنونی تیم ملی از نظر جمعی و فردی بسیار قوی‌تر است. او گفت: «این تیم غیرقابل پیش‌بینی است و پشت استعدادها، یک جمع‌گرایی قوی وجود دارد. انتقاداتی به برخی بازیکنان، به ویژه امباپه، وارد شده، اما او خود را در خدمت تیم قرار داده است.»

این بازیکن سابق همچنین به ستایش از مهارت‌های مایکل الیسی و عملکرد هجومی بازیکنانی چون امباپه و برادلی بارکولا پرداخت و به درخشش مایک ماینیان در دروازه اشاره کرد. آبیلی با وجود اشاره به نقاط ضعف در سمت چپ دفاع، از دییدیه دشان، سرمربی تیم ملی، به عنوان یک رهبر برجسته یاد کرد و گفت: «او به استعدادهای موجود در تیم خود سازگار است و بهترین تصمیمات را برای موفقیت تیم می‌گیرد.»

آبیلی همچنین به ارتباط نزدیک بین بازیکنان و سرمربی اشاره کرد و گفت: «اینکه این آخرین مسابقه اوست و می‌خواهد از آن به بهترین شکل بهره‌برداری کند، تأثیر زیادی دارد. او با امباپه رابطه‌ای واقعی و احترام متقابل دارد که به قوت او کمک می‌کند.»

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