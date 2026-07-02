پشت پرده راز پنج بار خوابیدن رونالدو در طول روز
گروه خواب به رهبری نیک لیتلهیلز، به عنوان مشاور خواب کریستیانو رونالدو، نقش مهمی در بهبود عملکرد این ستاره پرتغالی ایفا کرده است. لیتلهیلز با استفاده از روشهای نوین خواب، به رونالدو کمک میکند تا در طول روز به طور مؤثر استراحت کند و به بازیهای خود ادامه دهد.
به گزارش ایلنا، نیک لیتلهیلز که به عنوان "گروه خواب" در دنیای فوتبال شناخته میشود، در دهه ۱۹۹۰ با سر الکس فرگوسن، مربی مشهور منچستریونایتد، آشنا شد و از آن زمان به بهبود کیفیت خواب بازیکنان فوتبال کمک کرده است. او با تغییرات کوچک در محیط خواب، از جمله دما و نور اتاق، به بازیکنان کمک میکند تا خواب بهتری داشته باشند.
لیتلهیلز میگوید: «من به سر الکس فرگوسن نشان دادم که خواب میتواند تأثیر زیادی بر عملکرد بازیکنان داشته باشد.» او با ایجاد فضایی برای خواب در مرکز تمرین منچستریونایتد، به بازیکنانی مانند دیوید بکهام و رایان گیگز کمک کرد تا به این عادت جدید عادت کنند.
کریستیانو رونالدو نیز از این روش بهرهمند شده و به خواب پنج بار در روز عادت کرده است. این روش به او کمک میکند تا استرس را کنترل کرده و به بهبود فیزیکی خود ادامه دهد. لیتلهیلز در این باره میگوید: «خواب باید در چرخههای ۹۰ دقیقهای برنامهریزی شود تا بازیکنان بتوانند به طور کامل از خواب خود بهرهبرداری کنند.»
روشهای لیتلهیلز به قدری موفق بوده که او اکنون با فدراسیون فوتبال انگلستان و باشگاههای بزرگی مانند منچستریونایتد، رئال مادرید و آرسنال همکاری میکند.