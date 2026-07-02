به گزارش ایلنا، مکزیک با کسب چهار پیروزی و بدون دریافت گل، به مرحله یک‌هشتم نهایی راه یافت. این تیم در مرحله گروهی سه پیروزی و یک پیروزی در مرحله دوم به دست آورد.

مربی مکزیک، خاویر آگیره، پس از این مسابقات از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد. در این میان، مربی تیم ملی کره جنوبی، هونگ میونگ-بو، پس از عدم موفقیت در صعود از مرحله گروهی، از سمت خود استعفا داد. تیم کره جنوبی تنها یک پیروزی و دو شکست به دست آورد که یکی از این شکست‌ها برابر مکزیک با نتیجه ۱-۰ بود.

همچنین، میروسلاو کوبک، مربی تیم ملی جمهوری چک، به دلیل عملکرد ضعیف‌تر، از سمت خود کناره‌گیری کرد. این تیم با دو شکست و یک تساوی، در نهایت با نتیجه ۳-۰ مقابل مکزیک در مرحله گروهی شکست خورد.

در همین حال، سباستین بکاچسه، مربی اکوادور، پس از شکست ۲-۰ برابر مکزیک در بازی افتتاحیه، از سمت خود استعفا داد.

علاوه بر این، ممکن است هیوگو برووس، مربی تیم ملی آفریقای جنوبی نیز به زودی از سمت خود کناره‌گیری کند. او پیش از آغاز جام جهانی اعلام کرده بود که پس از این مسابقات تصمیم خواهد گرفت.

خاویر آگیره در آخرین کنفرانس خبری خود اعلام کرد که پس از این جام جهانی، تیم را به دست دستیارش، رافا مارکز، خواهد سپرد و از همکاری با او ابراز رضایت کرد.

مکزیک در مرحله بعدی به مصاف تیم ملی انگلیس خواهد رفت و این دیدار روز یکشنبه در ورزشگاه آزتکا برگزار می‌شود.

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