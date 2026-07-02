آسیب دیدگی جودوکار قهرمان بر اثر تصادف

به گزارش ایلنا، دتوری در عصر روز چهارشنبه در حالی که در حال رانندگی بود، با یک خودرو دیگر برخورد کرد که باعث چرخش و واژگونی خودروی او شد. مدیر برنامه‌های او اعلام کرد که وضعیت سلامتی دتوری در حال بررسی است و او همچنان در بیمارستان برای انجام آزمایشات بیشتر بستری است.

مدیریت هال تیلنت در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما تأیید می‌کنیم که فرانکی دتوری در یک تصادف جاده‌ای در نیومارکت در عصر چهارشنبه، ۱ جولای، شرکت داشته است. خودروی دیگری به سمت عقب سمت مسافر خودروی دتوری برخورد کرد و باعث چرخش و واژگونی آن شد. او به بیمارستان منتقل شد و مشخص شد که چند دنده و انگشت شست او شکسته است. وضعیت او همچنان در حال بررسی است و او برای انجام آزمایشات بیشتر در بیمارستان بستری است.»

این جودوکار قهرمان از خدمات اورژانس و کادر پزشکی که به او کمک کردند، قدردانی کرده و در حال حاضر تمرکز او بر روی استراحت و بهبودی است. مدیریت هال تیلنت از رسانه‌ها خواسته است که به حریم خصوصی دتوری احترام بگذارند و اعلام کرده که تا زمان دریافت اطلاعات جدید، هیچ اظهار نظری نخواهد شد.

دتوری از اکتبر ۲۰۲۳ که در مسابقه قهرمانی در آسنک پیروز شد، در بریتانیا مسابقه نداشته است، اما قرار بود در مسابقه لجر لجندز در دانکستر در ماه سپتامبر به سوارکاری بازگردد.

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