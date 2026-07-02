۱۴ ستاره بدون تیم در جام جهانی ۲۰۲۶
همزمان با ادامه رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶، شماری از ستارههای سرشناس فوتبال جهان در شرایطی برای تیمهای ملی خود به میدان میروند که هنوز برای فصل آینده با هیچ باشگاهی قرارداد ندارند و آینده حرفهای آنها همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
جام جهانی ۲۰۲۶ برای تعدادی از بازیکنان حاضر در این رقابتها تنها فرصتی برای موفقیت ملی نیست، بلکه میتواند نقش مهمی در تعیین مقصد بعدی دوران حرفهای آنها داشته باشد. در حال حاضر ۱۴ بازیکن حاضر در این مسابقات بدون قرارداد با باشگاهی جدید، وضعیت نامشخصی برای فصل آینده دارند.
در میان این نفرات، نامهای مطرحی مانند کاسمیرو، محمد صلاح، لوکا مودریچ، خامس رودریگز و جان استونز بیش از سایرین جلب توجه میکند. این بازیکنان پس از پایان همکاری با باشگاههای خود، هنوز تیم جدیدشان را معرفی نکردهاند.
کاسمیرو پس از پایان دوران حضورش در منچستریونایتد، بهعنوان بازیکن آزاد در جام جهانی حاضر شده است. هرچند از اینتر میامی بهعنوان یکی از گزینههای احتمالی او یاد میشود، اما تاکنون توافق رسمی میان طرفین اعلام نشده است. این هافبک برزیلی در دیدار مرحله یکهشتم نهایی برابر ژاپن نیز با گلزنی، نقش مهمی در صعود تیمش ایفا کرد.
محمد صلاح نیز پس از جدایی از لیورپول هنوز مقصد بعدی خود را مشخص نکرده است. در حالی که گمانهزنیهایی درباره احتمال انتقال او به لیگ عربستان مطرح شده، تمرکز این ستاره مصری فعلاً روی عملکرد تیم ملی کشورش در جام جهانی قرار دارد.
لوکا مودریچ، هافبک باتجربه کرواسی، نیز پس از پایان همکاری با میلان هنوز درباره آینده خود تصمیم قطعی نگرفته است. ادامه حضور در فوتبال، انتخاب باشگاهی جدید یا خداحافظی از مستطیل سبز، گزینههایی هستند که پیش روی این ستاره ۴۰ ساله قرار دارند.
خامس رودریگز نیز پس از اتمام قراردادش با مینهسوتا یونایتد در وضعیت مشابهی قرار گرفته و در صورت نهایی نشدن تمدید قرارداد، احتمال دارد بهزودی پیراهن باشگاه جدیدی را بر تن کند.
در خط دفاعی نیز جان استونز پس از یک دهه حضور در منچسترسیتی و کسب افتخارات متعدد، به همکاری خود با این باشگاه پایان داده است. در هفتههای اخیر از اورتون و میلان بهعنوان مشتریان احتمالی این مدافع انگلیسی نام برده شده، اما هنوز انتقالی رسمی صورت نگرفته است.
علاوه بر این نفرات، بازیکنانی همچون دیوید آلابا، فابینیو، توما مونیه، توماس پارتی، نبیل بنطالب، زاورت شلاگر، گیدئون منساه، عبدالمومن و اریان نیلاند نیز در فهرست بازیکنان بدون تیم حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ قرار دارند؛ بازیکنانی که امیدوارند درخشش در این رقابتها مسیر آینده باشگاهی آنها را هموار کند.