دنیامالی: دولت میزبان به تعهداتش عمل نکرد
وزیر ورزش و جوانان با تمجید از عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی، از عمل نکردن دولت میزبان به تعهدات خود انتقاد کرد و گفت اکنون تمام تمرکز بر آمادهسازی تیم ملی برای حضور موفق در جام ملتهای آسیا است.
دکتر احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، با اشاره به عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی اظهار کرد: متأسفانه دولت میزبان به تعهدات قانونی خود بهدرستی عمل نکرد و شرایط برابر و عادلانهای برای همه تیمهای حاضر در مسابقات فراهم نشد.
وی افزود: همین موضوع موجب شکلگیری اعتراضات گستردهای شده و اکنون شکایتهای متعددی علیه دولت میزبان و همچنین فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) در حال پیگیری است.
وزیر ورزش و جوانان با تمجید از عملکرد ملیپوشان گفت: بازیکنان تیم ملی با وجود همه سختیهایی که متحمل شدند، عملکرد درخشانی داشتند و تلاش مضاعفی از خود نشان دادند. رضایت عمومی مردم نیز نشان داد که عملکرد تیم ملی مورد تحسین جامعه قرار گرفته است.
دنیامالی در پایان تأکید کرد: اکنون هدف اصلی، آمادهسازی هرچه بهتر تیم ملی برای حضور در جام ملتهای آسیاست و امیدواریم ملیپوشان بتوانند در آن رقابتها مزد تلاشهای خود در جام جهانی را بگیرند.