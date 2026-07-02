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دنیامالی: دولت میزبان به تعهداتش عمل نکرد

دنیامالی: دولت میزبان به تعهداتش عمل نکرد
کد خبر : 1807728
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وزیر ورزش و جوانان با تمجید از عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی، از عمل نکردن دولت میزبان به تعهدات خود انتقاد کرد و گفت اکنون تمام تمرکز بر آماده‌سازی تیم ملی برای حضور موفق در جام ملت‌های آسیا است.

دکتر احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، با اشاره به عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی اظهار کرد: متأسفانه دولت میزبان به تعهدات قانونی خود به‌درستی عمل نکرد و شرایط برابر و عادلانه‌ای برای همه تیم‌های حاضر در مسابقات فراهم نشد.

وی افزود: همین موضوع موجب شکل‌گیری اعتراضات گسترده‌ای شده و اکنون شکایت‌های متعددی علیه دولت میزبان و همچنین فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) در حال پیگیری است.

وزیر ورزش و جوانان با تمجید از عملکرد ملی‌پوشان گفت: بازیکنان تیم ملی با وجود همه سختی‌هایی که متحمل شدند، عملکرد درخشانی داشتند و تلاش مضاعفی از خود نشان دادند. رضایت عمومی مردم نیز نشان داد که عملکرد تیم ملی مورد تحسین جامعه قرار گرفته است.

دنیامالی در پایان تأکید کرد: اکنون هدف اصلی، آماده‌سازی هرچه بهتر تیم ملی برای حضور در جام ملت‌های آسیاست و امیدواریم ملی‌پوشان بتوانند در آن رقابت‌ها مزد تلاش‌های خود در جام جهانی را بگیرند.

 

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