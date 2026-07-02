نقشه زیرکانه فوقستاره برای تصاحب تاج و تخت خروسها
کیلیان امباپه با یک حرکت هوشمندانه در خارج و داخل زمین، در حالی که وانمود میکند مایل به تقسیم کردن صحنه و سهم درخشش با مثلث قدرت فرانسه است، جایگاه خود را به عنوان مرد اول و بیرقیب فوتبال کشورش تثبیت کرد.
به گزارش ایلنا، کیلیان امباپه برای مدت زمان طولانی رهبر بلامنازع و بیرقیب تیم ملی فرانسه بوده است؛ شاید حتی برای مدتی بیش از حد طولانی. او پس از جام جهانی قطر، تاج و تخت قدرت را با اقتدار تصاحب کرد و در طول چهار سال گذشته، هیچکس نتوانست در مسیر هدایت خروسها به او ملحق شود. با این حال، از زمان آغاز این دوره از جام جهانی، کاپیتان فرانسویها به مرد دیگری تبدیل شده است؛ او اکنون بسیار رها شدهتر بازی میکند، دیگر تمام بار سنگین تیم را به تنهایی به دوش نمیکشد و بهترین فرم خود را هم در داخل و هم در خارج از مستطیل سبز به نمایش گذاشته است.
وقتی «کیکی» خوشحال و سرحال است، عملکرد به مراتب بهتری را ارائه میدهد. او در این تورنمنت که در آمریکای شمالی برگزار میشود، ثابت کرده که در اوج آمادگی قرار دارد و برای فتح همه چیز میجنگد: کسب سومین ستاره روی پیراهن فرانسه، کفش طلا و شکستن رکورد بیشترین گل زده در تاریخ این مسابقات. امباپه تا اینجای جام موفق به ثبت ۶ گل و ۲ پاس گل شده است و به نظر نمیرسد به این زودیها متوقف شود، زیرا او با الگو بودن برای دیگران، تیمش را رهبری میکند و این ویژگی در خارج از زمین مسابقه نیز کاملاً در او دیده میشود.
تولد یک لیدر کاریزماتیک در اردوی خروسها
امباپه از زمان آغاز اردوی تمرینی فرانسه در یک ماه گذشته، مهربانیها و دلسوزی متعددی را نسبت به همتیمیهای خود نشان داده است. او که اکنون پختهتر شده و در اوج دوران فوتبال خود قرار دارد، با درک کامل نقش خود در تیم ملی، به یک ستون حمایتی حیاتی برای کل اعضای اسکواد تبدیل شده است. به گزارش شبکه RMC، این ستاره فرانسوی به محض ورود به قرنطینه و هتل تیم در جام جهانی، به تکتک اعضای تیم یک جفت هدفون اختصاصی مسابقات هدیه داد؛ اقدامی که شاید در ظاهر جزیی به نظر برسد، اما بازتاب بسیار مثبتی در میان بازیکنان داشت و حسابی به دل آنها نشست.
پسر بومی منطقه باندی به طور روزانه مسئولیت نظارت بر روحیه و کنترل فشار روانی روی بازیکنان تازهوارد را بر عهده گرفته است؛ به عبارت دیگر، او رهبر معنوی و روحی بازیکنانی است که اولین جام جهانی خود را تجربه میکنند. رسانهها به نقل از اطرافیان او مینویسند: "او با گذشت زمان پختهتر شده و اکنون نقش خود را به عنوان کاپیتان به طور کامل پذیرفته است. او اهل شوخی است و حس طنز خوبی دارد. امباپه دیگر صرفاً روی عملکرد شخصی خودش تمرکز نمیکند؛ او به خوبی میداند که برای قهرمانی در جام جهانی به بالاترین آمادگی تمام تیم نیاز دارد و در حال اثبات این است که رهبر شایستهای است."
رونمایی از چهره واقعی کیلیان
این موضوع در مورد شخصیت امباپه در جریان دیدار مقابل سوئد نیز کاملاً آشکار شد؛ جایی که او پس از به ثمر رساندن گل اول درست قبل از سوت پایان نیمه نخست، مستقیماً به سمت دیدیه دشان رفت و او را در آغوش کشید تا گل خود را به مادر تازه درگذشته سرمربیاش تقدیم کند. سرمربی و این فوقستاره رابطهای صمیمانه و شبیه به پدر و پسر دارند؛ آنها احترام و ارزش زیادی برای یکدیگر قائل هستند که همین موضوع به عملکرد درخشان امباپه در این تورنمنت کمک شایانی کرده است. دشان نیز چند روز پیش در این باره اظهار داشت: "تصویری که مردم در خارج از محیط تیم از او در ذهن دارند، به ندرت و یا شاید هرگز منعکسکننده شخصیت واقعی او نیست."