خداحافظی با مهندس محبوب دنیای فوتبال

به گزارش ایلنا، سانتی کازورلا به طور رسمی از دنیای فوتبال حرفه‌ای خداحافظی کرد. هافبک اسبق آرسنال با انتشار پیامی احساسی در صفحه‌ شخصی خود این تصمیم را تایید و از آن به عنوان سخت‌ترین انتخاب دوران ورزشی‌اش یاد کرد. این ستاره ۴۱ ساله، روزهای بازیگری خود را در رئال اویدو، همان باشگاه دوران کودکی‌اش که فوتبال را از آنجا آغاز کرده بود، به پایان رساند. آخرین دستاورد او کمک به این تیم منطقه آستوریاس برای صعود مجدد به لالیگا بود تا پایانی کاملاً باشکوه و شایسته برای دوران حرفه‌ای او رقم بخورد.

مرثیه‌ای برای یک وداع سوزناک

کازورلا با انتشار پیامی احساسی، بازنشستگی خود را اعلام کرد و از تمام کسانی که در طول این مسیر طولانی حامی او بودند، قدردانی نمود. این تصمیم او موجی از ادای احترام را در سراسر جهان به همراه داشت؛ جایی که اهالی فوتبال هم دستاوردهای بزرگ او را ستودند و هم سرسختی و اراده پولادینش را در مسیر غلبه بر مصدومیت‌های ویرانگر تحسین کردند.

کازورلا در این باره گفت: "ما فکر می‌کنیم زندگی در یک دایره حرکت می‌کند، تا اینکه متوجه می‌شویم برخی از داستان‌ها هرگز واقعاً تمام نمی‌شوند. آن‌ها فقط شما را به همان نقطه شروع بازمی‌گردانند؛ درست مثل عدد ۸. داستان من در یک استادیوم بزرگ یا زیر نورافکن‌های درخشان شروع نشد. همه چیز در فونسیلو آغاز شد، روی یک زمین معمولی، با یک توپ و پسربچه‌ای که فقط می‌خواست فوتبال بازی کند. از همان‌جا، قدم به قدم، راه خودم را پیدا کردم و لحظات بسیار زیبایی را تجربه کردم."

او در ادامه صحبت‌های احساسی‌اش افزود: "من از لحظاتی عبور کردم که هرگز انتظارش را نداشتم، اما هیچ‌وقت از تلاش دست نکشیدم. در نهایت، من برگشتم. نه برای اینکه یک فصل را ببندم، بلکه برای اینکه دوباره آن را با تمام وجود حس کنم. برای اینکه به یاد بیاورم چرا شروع کردم."

از تالار افتخارات امارات تا معجزه پیوند پوست

کازورلا دوران بازیگری به شدت موفقی را در تیم‌های ویارئال، مالاگا و آرسنال سپری کرد؛ جایی که همراه با توپچی‌ها دو بار جام حذفی انگلیس (FA Cup) را بالای سر برد و به یکی از محبوب‌ترین بازیکنان سکوهای استادیوم امارات تبدیل شد. در عرصه ملی نیز او ۸۱ بار پیراهن لاروخا را به تن کرد و بخشی از نسل طلایی و مهارنشدنی اسپانیا در راه قهرمانی یورو ۲۰۰۸ و یورو ۲۰۱۲ بود.

با این حال، آنچه که ویترین افتخارات او را متمایز می‌کند، اراده و سرسختی بی‌نظیرش بود. کازورلا وارد یک جنگ تمام‌عیار با مصدومیت شدید تاندون آشیل شد؛ کابوسی که نیاز به ۱۰ عمل جراحی سنگین و حتی پیوند پوست داشت. در حالی که همه نگران بودند فوتبال او برای همیشه و در سنین پایین‌تر تمام شود، او نه‌تنها به فوتبال حرفه‌ای برگشت، بلکه دوران بازیگری‌اش را تا چهل و یک سالگی امتداد داد.

این ستاره مینیاتوری در پایان پیام خود نوشت: "و اکنون، وقتی همه چیز محو می‌شود، وقتی کفش‌ها آویخته می‌شوند و سر و صداها به سکوت تبدیل می‌گردند، همه چیز معنا پیدا می‌کند. چون پایان قصه در جای دیگری نبود. در خانه بود؛ در همان جایی که جادو آغاز شد. برخی از داستان‌ها هرگز واقعاً تمام نمی‌شوند. آن‌ها برای همیشه همراه شما می‌مانند. مثل یک عدد ۸ (شماره پیراهن). مثل نماد بی‌نهایت."

میراث ماندگار پسر وفادار

کازورلا پازل فوتبال خود را پس از بازگشت به رئال اویدو کامل کرد؛ همان باشگاهی که اولین بار آنجا پایش به توپ خورد، اما در جوانی به دلیل مشکلات مالی شدید باشگاه مجبور به ترک آن شده بود. پایان دادن به فوتبال در این تیم، داستان او را به زیباترین شکل ممکن به نقطه شروع متصل کرد تا این هافبک نابغه به آرزوی دیرینه‌ای که سال‌ها در سینه داشت، جامه عمل بپوشاند.

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