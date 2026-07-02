پدیده جدید بارسلونا در مسیر فیلیپ لام
استعداد جوان بارسلونا، با نمایشهای درخشان در رده باشگاهی و تیم ملی جوانان اسپانیا، تحسین هانسی فلیک را برانگیخته و حتی با فیلیپ لام، اسطوره فوتبال آلمان، مقایسه شده است.
این بازیکن در دیدار بارسلونا مقابل نیوکاسل در مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا در دقایق پایانی وارد زمین شد و با عملکرد مطمئن خود در فاز دفاعی، رضایت کادر فنی را جلب کرد.
هانسی فلیک نیز پیشتر با تمجید از این بازیکن، او را با فیلیپ لام، کاپیتان سابق تیم ملی آلمان، مقایسه کرده بود. سرمربی آلمانی درباره اسپارت گفت: «وقتی زوی را با توپ میبینم، اعتمادبهنفس او مرا به یاد فیلیپ لام میاندازد. او توانایی بازی در چند پست را دارد و چه با توپ و چه بدون توپ، عملکردش چشمگیر است.»
اسپارت در رقابتهای زیر ۱۹ سال اروپا نیز یکی از مهرههای کلیدی تیم ملی جوانان اسپانیا بوده است. او زیر نظر پاکو گایاردو در نقش هافبک مرکزی به میدان میرود و در دیدار افتتاحیه برابر ولز، علاوه بر ارائه نمایشی مؤثر، موفق شد یکی از گلهای پیروزی ۷ بر صفر تیمش را به ثمر برساند.
نکته جالب درباره این استعداد جوان، تغییر پست او در سالهای اخیر است. اسپارت که در ردههای پایه بیشتر به عنوان هافبک بازی میکرد، در فصل ۲۰۲۳-۲۰۲۲ با تصمیم ایوان کاراسکو به پست دفاع راست منتقل شد و همین انعطافپذیری تاکتیکی، ارزش فنی او را افزایش داد.
با ادامه روند رو به رشد این بازیکن، بسیاری معتقدند ژاوی اسپارت میتواند در آینده نهچندان دور به یکی از مهرههای ثابت بارسلونا تبدیل شود و نقش مهمی در ترکیب این تیم ایفا کند.