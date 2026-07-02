عالیجناب هری کین همیشه فرشته نجات شما نیست

به گزارش ایلنا، انگلیس پس از یک پیروزی دراماتیک ۲ بر ۱ و بازگشت به بازی مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو، جایگاه خود را در مرحله یک‌هشتم نهایی تثبیت کرد، اما تیری آنری اصلاً از این عملکرد متقاعد نشده است. این قهرمان سابق جام جهانی معتقد است شرایط شرجی، آب‌وهوای مرطوب و ارتفاع شهر مکزیکوسیتی، تهدید بسیار بزرگ‌تری نسبت به تمام چیزهایی است که شاگردان توخل تاکنون با آن مواجه شده‌اند.

آنری در گفتگو با فاکس اسپورت (Fox Sports)، به انگلیس اصرار کرد که قبل از قدم گذاشتن به درون لانه شیرها یعنی ورزشگاه آزتکا، فکری به حال شروع‌های ضعیف خود کند. آنری گفت: "شما نمی‌خواهید خیلی زود به آنجا بروید، درست است؟ اما باید این وضعیت را حل کنید. اگر آن‌ها همان‌طور که امروز [مقابل کنگو] بازی را شروع کردند، در آزتکا هم شروع کنند، با توجه به ارتفاع آنجا، ما نمی‌دانیم وضعیت آب‌وهوا چطور خواهد بود. بازی کردن در یک استادیوم سقف‌بسته با هوای کنترل‌شده یک چیز است، و بازی کردن در فضای باز و در آن ارتفاع، کاملاً چیز دیگری است."

فاکتور هری کین

در حالی که کین در فرم فوق‌العاده‌ای قرار دارد و با به ثمر رساندن دبل درخشان در اواخر بازی، برد و بازگشت تیمش را رقم زد، آنری پافشاری می‌کند که نباید از مهاجم بایرن مونیخ انتظار داشت که هر بار تیم را نجات دهد. این ستاره فرانسوی اعتراف کرد که در نظاره کردن توانایی‌های این کاپیتان شگفت‌زده شده است، اما متوجه یک روند نگران‌کننده در وابستگی شدید تیم به او شده است.

آنری اظهار داشت: "همه ما این پسر، سر هری [کین] را می‌شناسیم؛ او می‌تواند در موقعیتی قرار بگیرد که هر تیمی را در هر لحظه متلاشی کند، اما شما نباید بازی را آن‌طور شروع کنید و همیشه هم زمان استراحت برای خنک شدن (Cooling break) را نخواهید داشت که شانس کوچکی به شما بدهد، چون اکوادور بعد از آن تایم استراحت دچار مشکل شد. منظورم این است که هری کین... هر بار اوست که آن‌ها را نجات می‌دهد."

دژ دفاعی مکزیک

چالشی که انگلیس با آن روبروست، به دلیل آمار دفاعی شگفت‌انگیز مکزیک در این تورنمنت، حتی دلهره‌آورتر هم می‌شود. ال تری بدون دریافت حتی یک گل به مرحله یک‌هشتم نهایی رسیده و در مسابقات خود مقابل آفریقای جنوبی، کره جنوبی، جمهوری چک و اکوادور پیروز شده است. این میزبان مشترک هرگز یک بازی جام جهانی را در ورزشگاه آزتکا نباخته است، در حالی که بازگشت انگلیس مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو رقم خورد و این تنها دومین بار در تاریخ است که آن‌ها در یک مسابقه جام جهانی پس از دریافت گل اول، برنده می‌شوند.

آنری این سوال را مطرح کرد که آیا انگلیس در صورت عقب افتادن زودهنگام، تنوع تاکتیکی لازم برای درهم شکستن چنین خط دفاعی سرسختی را دارد یا خیر. او هشدار داد: "مکزیکی که دیروز دیدیم و روش بازی آن‌ها [مقابل اکوادور]، من نمی‌دانم آیا شما می‌توانید مقابل تیمی که هنوز هیچ گلی دریافت نکرده است، به بازی برگردید یا نه." فشار اتمسفری ورزشگاه آزتکا که در ارتفاع حدود ۲۲۰۰ متری از سطح دریا قرار دارد، در شرایطی که انگلیس به دنبال رسیدن به مرحله یک‌چهارم نهایی است، تنها بار فیزیکی آن‌ها را افزایش خواهد داد.

زمان یک قهرمان فرا رسیده است

با وجود این هشدارها، انگلیسی‌ها همچنان به توانایی رهبر خود برای پیدا کردن راه عبور ایمان دارند. خود کین نیز بر استقامت ذهنی مورد نیاز برای بقا در این مراحل حذفی تأکید کرد. کین گفت: "ما در مورد افرادی صحبت کردیم که لحظات قهرمانانه خلق می‌کنند. این فرد می‌تواند هر کسی در تیم باشد، خواه من باشم، یا یک مهار توپ، یا یک بلاک از سوی مدافعان، هر کسی که می‌خواهد باشد. ما لحظات قهرمانانه داریم و برای من، امروز همان روز بود. شما باید در این بازی‌ها صبور بمانید. چند بازی اخیر مشابه بوده‌اند و به وضوح وقتی به فوتبال حذفی می‌رسید، فشار بالاتر است و ریسک نیز بیشتر می‌شود." اگر انگلیس تمایل دارد به مرحله یک‌چهارم نهایی برسد، باید مطمئن شود که آن لحظات قهرمانانه فقط به کاپیتان کاریزماتیک آن‌ها محدود نمی‌شود.

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