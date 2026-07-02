اخراج جنجالی بالوگن و مقایسه با مسی در تیم ملی آمریکا

به گزارش ایلنا، تیم ملی آمریکا در یک بازی سخت و نفس‌گیر با نتیجه ۲-۰ بوسنی را شکست داد، اما اخراج بالوگن در دقیقه ۶۴ سایه سنگینی بر این پیروزی انداخت. پس از بررسی طولانی VAR، این مهاجم به دلیل برخورد پایش با مچ پای طارق محارموویچ کارت قرمز مستقیم دریافت کرد.

این تصمیم به سرعت به موضوع بحث تبدیل شد، به‌ویژه پس از آنکه الکسی لالاس، مدافع پیشین تیم ملی آمریکا، ویدئویی از چالشی مشابه که مسی در برابر الجزایر انجام داده بود، به اشتراک گذاشت. لالاس معتقد بود که این دو حادثه قابل مقایسه هستند، در حالی که مسی بدون هیچ تنبیهی از این چالش گذشت و این موضوع انتقادات زیادی را نسبت به عدم ثبات در قضاوت و تصمیمات VAR به همراه داشت.

پوچتینو به شدت با اخراج بالوگن مخالف بود و گفت که این بازیکن هیچ قصدی برای آسیب رساندن به حریف نداشته است. او همچنین اعلام کرد که بالوگن از اینکه بازی بعدی را از دست خواهد داد، ناامید است. او گفت: «برای من؟ هرگز کارت قرمز نیست. هیچ قصدی برای پا گذاشتن روی بازیکن نداشت. این یک اقدام عادی در فوتبال بود که به‌طور تصادفی اتفاق افتاد.»

از سوی دیگر، وستون مک‌کنی نیز با نظر سرمربی خود موافق بود و بیان کرد که بازیکنان در رختکن از تصمیم داور ناامید بودند. او گفت: «من هنوز آن را تماشا نکرده‌ام، اما بچه‌ها در رختکن درباره‌اش صحبت کردند و احساس می‌کنم که تصمیم داور قابل سؤال است.»

لالاس همچنین به عدم تناسب در قضاوت‌ها اشاره کرد و گفت: «این کارت قرمز نیست. اگر نام او مسی بود، همان‌طور که در اوایل تورنمنت دیدیم، او هنوز در زمین بود و می‌توانست در سیاتل بازی کند.»

تیم ملی آمریکا اکنون خود را برای دیدار در مرحله یک‌هشتم نهایی با بلژیک آماده می‌کند، اما وضعیت بالوگن هنوز در هاله‌ای از ابهام است. اگر کارت قرمز تأیید شود، پوچتینو باید راهی برای جایگزینی بهترین گلزن خود در این مرحله حساس پیدا کند. مدت زمان محرومیت او هنوز مشخص نیست و تیم ملی آمریکا احتمالاً به این تصمیم اعتراض خواهد کرد.

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