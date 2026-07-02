سکوت صخره باواریا شکست
افشاگری تلخ تاه از ترس و فرار بزرگ ستارههای آلمان در ضیافت مرگ
جاناتان تاه با شکستن سکوت خود پس از حذف دراماتیک آلمان از جام جهانی، فاش کرد در حالی که ستارههای بزرگ تیم از زدن ضربه پنالتی شانه خالی میکردند، او مسئولیت این شلیک مرگبار را برعهده گرفته است.
به گزارش ایلنا، جاناتان تاه سرانجام درباره لحظهای که تا پایان دوران حرفهایاش گریبانگیر او خواهد بود لب به سخن گشود و اعتراف کرد که خراب شدن پنالتی سرنوشتسازش مقابل پاراگوئه، "هزاران بار" در ذهنش تکرار شده است. این مدافع ۳۰ ساله که به عنوان ششمین پنالتیزن آلمان پشت توپ ایستاد، به شخصیت منفی و بدشانس این ضیافت تبدیل شد و ضربه خود را به آسمان کوبید؛ تا پس از آن، گل شدن پنالتی خوزه کاناله برای پاراگوئه، حکم شکست ۴ بر ۳ شاگردان یولیان ناگلزمان را در ضربات پنالتی، آن هم پس از تساوی کلافهکننده ۱-۱ در وقتهای اضافه امضا کند.
ستاره بایرن مونیخ که برای تخلیه بار روانی این شکست به شبکههای اجتماعی پناه برده بود، به شکلی کاملاً صادقانه از آسیب روحی این ناکامی پرده برداشت. تاه در صفحه اینستاگرام خود نوشت: "پنالتی از دست رفته تا همین حالا هم هزاران بار در ذهن من تکرار شده است و آدم در افکارش تلاش میکند تا هر طور شده آن توپ را به درون دروازه هدایت کند. اما واقعیت این است که توپ داخل دروازه نرفت و این دردناک است. من به شدت ناامید و غمگینم که از این تورنمنت حذف شدیم. اگر واقعبین باشم، هنوز هم به طور کامل این موضوع را هضم نکردهام."
شجاعت در میان قحطی داوطلب
در حالی که خراب شدن این پنالتی صدر اخبار رسانهها را به خود اختصاص داده، گزارشهای تازهای منتشر شده که نشاندهنده نبود رهبری و شجاعت در میان بازیکنان آلمان در آن لحظات نفسگیر است. به گزارش نشریه بیلد، در شرایطی که دیگر ستارههای قدیمی و باسابقه تیم برای زدن پنالتی ششم دچار تردید شده و عقبنشینی کرده بودند، تاه – که پیش از این در تمام دوران فوتبال حرفهای خود هرگز پشت هیچ ضربه پنالتی نایستاده بود – برای قبول این مسئولیت سنگین و پرفشار داوطلب شد.
این بیمسئولیتی و عدم آمادگی از سوی بازیکنان تیم، با انتقاد شدید اولیور کان، دروازهبان افسانهای آلمان مواجه شد؛ جایی که او تأکید کرد "یک تیم بزرگ و تراز اول در چنین لحظاتی به دنبال داوطلب نمیگردد." با وجود این پیامد تلخ، تاه پافشاری کرد که در آینده نیز خود را پنهان نخواهد کرد و گفت: "دفعه بعد هم اگر پیش بیاید دوباره پشت توپ میایستم! با باور و اعتماد به نفس کامل که آن را برای آلمان به گل تبدیل کنم. این بار شرایط خوب پیش نرفت، اما این اتفاق مانع از آن نمیشود که دفعه بعدی دوباره تلاش نکنم. ما به عنوان یک تیم به راه خود ادامه میدهیم و من هم بدون توجه به اینکه چه پیش خواهد آمد، رو به جلو حرکت میکنم!"
جنجال VAR؛ نمک بر زخم ژرمنها
اگر تصمیم جنجالی داور در وقتهای اضافه به سود آلمان اعلام میشد، شاید اصلاً کار به قمار مرگبار ضربات پنالتی نمیکشید. جاناتان تاه تصور میکرد با گلزنی در اواخر بازی کار را تمام کرده و سند صعود آلمان را امضا کرده است، اما تیم داوری این گل را به دلیل خطای احتمالی والدمار آنتون روی دروازهبان حریف مردود اعلام کرد. این تصمیم، ناگلزمان را در کنار زمین و در مصاحبههای پس از بازی به مرز انفجار رساند؛ تا جایی که او تصمیم داور را یک "رسوایی بزرگ" نامید. ناگلزمان با عصبانیت استدلال کرد که برخورد بسیار جزیی بوده و تیمش پیش از اینکه کار به بختآزمایی پنالتیها بکشد، از یک گل کاملاً سالم و پیروزیبخش محروم شده است.
موج حمایتها از ستاره بایرن مونیخ
با وجود انتقادهای تند و تیزی که به عملکرد کلی تیم ملی آلمان وارد شده است، تاه حمایت بیسابقهای را از سوی جامعه ورزشی دریافت کرد. دنیس شرودر ستاره نامآشنای بسکتبال NBA، گرانیت ژاکا همتیمی سابق او و کاکائو بازیکن پیشین تیم ملی آلمان از جمله کسانی بودند که با ارسال پیامهایی در شبکههای اجتماعی به حمایت از او پرداختند.
همچنین باشگاه او یعنی بایرن مونیخ نیز در پاسخ به پست اینستاگرامی مدافع خود نوشت: "افتخار، کمترین واژهای است که میتوان به کار برد." اگرچه فوتبال آلمان پس از حذف تلخ در مرحله یکشانزدهم نهایی وارد دوران تاریک و نیاز به بازنگری عمیق قرار گرفته است، اما مسئولیتپذیری شجاعانه تاه نشان میدهد که او همچنان بخش محوری و ماندگاری از برنامههای آینده مانشافت خواهد بود.