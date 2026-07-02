هدیه ویژه وزیر ورزش فرانسه برای تیم ملی فوتبال

به گزارش ایلنا، فراری در مصاحبه‌ای با رسانه‌ای فرانسوی توضیح داد که این هدیه به‌عنوان یک نماد از تلاش برای کسب قهرمانی و به‌منظور ایجاد روحیه در تیم ملی ارائه شده است. او تأکید کرد: «این‌ها سنگ‌های جادویی نیستند، بلکه ستاره‌هایی هستند که به آن‌ها هدیه داده‌ام. هدف من ارائه یک شانس خوب به هر بازیکن بود.»

وزیر ورزش همچنین به شایعاتی که درباره واکنش امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، به این هدیه مطرح شده بود، پاسخ داد و گفت: «رئیس‌جمهور از قبل از این توجه کوچک مطلع بود و هیچ تعجبی نکرد.»

فراری که در ایالات متحده برای حمایت از تیم ملی حضور دارد، ابراز امیدواری کرد که تیم ملی به مرحله نهایی برسد و گفت: «امیدوارم در تاریخ ۱۹ جولای در فینال حاضر باشیم.» او همچنین به این نکته اشاره کرد که فعلاً به دور بعدی فکر نمی‌کند و تمرکز خود را بر روی بازی با پاراگوئه در مرحله یک‌هشتم نهایی گذاشته است.

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