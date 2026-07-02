به گزارش ایلنا، انگلیس با درخشش هری کین که در دقایق پایانی دو گل به ثمر رساند، موفق شد با نتیجه ۲-۱ به پیروزی برسد و به مرحله بعدی صعود کند. این تیم اکنون در یک‌هشتم نهایی با مکزیک در استادیوم آزتکا دیدار خواهد کرد، استادیومی که یادآور خاطرات تلخی برای انگلیسی‌هاست.

تیم ملی انگلیس پیش از این نیز در جام جهانی ۱۹۸۶ در این استادیوم به میدان رفته بود. در آن مسابقه، انگلیس در مرحله یک‌چهارم نهایی با آرژانتین روبرو شد و گل معروف «دست خدا» توسط مارادونا در دقیقه ۵۱ به ثمر رسید. این گل به دنبال یک اشتباه در دفع توپ از سوی مدافعان انگلیس به ثمر رسید و آرژانتین را به جلو انداخت.

پس از گل «دست خدا»، مارادونا در دقیقه ۵۵ گل دیگری به نام «گل قرن» به ثمر رساند که در آن با عبور از چند بازیکن انگلیسی و دروازه‌بان، توپ را به گل تبدیل کرد. اگرچه گری لینه‌کر در دقیقه ۸۱ یکی از گل‌ها را جبران کرد، اما این نتیجه مانع از حذف انگلیس نشد و آرژانتین در نهایت قهرمان آن دوره شد.

این بار، انگلیس باید با دقت بیشتری به میدان برود و از اشتباهات گذشته درس بگیرد. با وجود تکنولوژی VAR، احتمال ثبت گل به دست بسیار کم است، اما دفاع انگلیس باید مراقب حملات مکزیکی‌ها باشد.

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