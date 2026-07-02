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توافق اتلتیکومادرید با کاپیتان اسپورتینگ

توافق اتلتیکومادرید با کاپیتان اسپورتینگ
کد خبر : 1807672
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اتلتیکو مادرید به توافق کامل در مورد شرایط شخصی با مورتن هیولمند، کاپیتان اسپورتینگ لیسبون، دست یافته است تا خط میانی خود را در تابستان تقویت کند.

به گزارش ایلنا، دیگو سیمئونه به هدف اصلی خود در خط میانی نزدیک می‌شود و اتلتیکو مادرید به دنبال تقویت ترکیب خود پیش از شروع فصل جدید است. طبق گزارش‌ها، این باشگاه با هیولمند به توافق کامل رسیده و اکنون تمرکز بر روی نهایی کردن مبلغ انتقال با اسپورتینگ لیسبون است.

این انتقال به دلیل فاصله‌گیری اتلتیکو از گومس صورت می‌گیرد. گفته می‌شود که رابطه باشگاه با خورخه مندس، ایجنت معروف، در حین مذاکرات برای برناردو سیلوا به شدت تیره شده است. این مشکل به دلیل توقف ناگهانی مذاکرات برای سیلوا به نفع رئال مادرید به وجود آمد و باعث شد اتلتیکو به دنبال گزینه‌های دیگر برود که به هیولمند منجر شد.

در حالی که این بازیکن آماده انتقال به لالیگا است، دو باشگاه باید هنوز بسته مالی را نهایی کنند. انتظار می‌رود این قرارداد مشابه سرمایه‌گذاری‌ای باشد که اتلتیکو برای گومس در نظر داشت و ارزش آن بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون یورو تخمین زده می‌شود. هیولمند که ۲۷ سال دارد، به دنبال چالشی جدید است و گفته می‌شود که از هم‌تیمی‌ها و کادر فنی خود در لیسبون خداحافظی کرده است.

علاوه بر توافق با هیولمند، اتلتیکو در بازار برای جذب یک مدافع مرکزی جدید نیز فعال است. همچنین این باشگاه به دنبال امضای قرارداد با کریستین رومرو از تاتنهام است، هرچند که خواسته‌های مالی این باشگاه انگلیسی کار را دشوار کرده است. اتلتیکو همچنین به وضعیت کانگ-این لی از پاری‌سن‌ژرمن توجه دارد، اما جذب این ستاره کره‌ای نیاز به هزینه‌ای حداقل ۳۵ میلیون یورو دارد.

با تمدید قرارداد کوکه تا سال ۲۰۲۷، اضافه شدن هیولمند به عنوان یک گام حیاتی در نوسازی خط میانی که در فصل گذشته با نوساناتی مواجه بود، تلقی می‌شود. تمرکز بر نهایی کردن توافق با اسپورتینگ برای اطمینان از حضور هیولمند پیش از شروع پیش‌فصل ادامه دارد.

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