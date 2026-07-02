وحشت مسی و رونالدو از رکوردهای آقای گل
تانک بلژیکی پادشاه جدید دنیای فوتبال
روملو لوکاکو با ثبت یک نرخ گلزنی خیرهکننده و بیتکرار، در آماری شگفتانگیز بالاتر از فوقستارههایی چون لیونل مسی و کریستیانو رونالدو قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، روملو لوکاکو بار دیگر اهمیت و جایگاه غیرقابل جایگزین خود را در ترکیب بلژیک به اثبات رساند؛ جایی که او با به ثمر رساندن گلی حیاتی، جرقه کامبک دراماتیک و باشکوه شیاطین سرخ را در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل سنگال روشن کرد. مهاجم تنومند بلژیکیها فراتر از این گل سرنوشتساز، در حال حاضر مالک آمار و ارقامی خیرهکننده در عرصه بینالمللی است؛ چرا که میانگین گلزنی او در هر بازی برای تیم ملی کشورش، از فوقستارههایی چون لیونل مسی، کریستیانو رونالدو و روبرت لواندوفسکی نیز بالاتر است.
میانگین گلزنی بینالمللی لوکاکو از مسی و کریستیانو رونالدو پیشی گرفت
بر اساس دادههای آماری مسترچیپ (MisterChip)، لوکاکو به طور میانگین آمار ۰.۷۱ گل در هر مسابقه را برای تیم ملی بلژیک ثبت کرده است که این موضوع او را به یکی از کارآمدترین و زهرآگینترین مهاجمان بینالمللی نسل خود تبدیل میکند.
مقایسه میانگین گلزنی او با سایر ستارههای بزرگ جهان به شرح زیر است:
روملو لوکاکو — ۰.۷۱ گل در هر بازی
کریستیانو رونالدو — ۰.۶۳ گل در هر بازی
لیونل مسی — ۰.۶۱ گل در هر بازی
روبرت لواندوفسکی — ۰.۵۳ گل در هر بازی
این آمار دقیقاً نشاندهنده تعداد گلها به نسبت بازیهای انجامشده برای تیم ملی است و راندمان خیرهکننده و فوقالعاده لوکاکو را در هر بار پوشیدن پیراهن بلژیک به تصویر میکشد.
بلژیک در انتظار رقیب خود در مرحله یکهشتم نهایی
شیاطین سرخ پس از بازگشت به بازی و شکست دادن سنگال، بلیت صعود خود را به مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ قطعی و رزرو کردند.
اکنون لوکاکو و یارانش در تیم ملی بلژیک باید در روز دوشنبه، ۶ ژوئیه، به مصاف ایالات متحده آمریکا بروند؛ نبردی سرنوشتساز که پاداش آن صعود به مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی خواهد بود.