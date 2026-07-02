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رئال مادرید به جذب انزو فرناندز امیدوار است

رئال مادرید به جذب انزو فرناندز امیدوار است
کد خبر : 1807664
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رئال مادرید به دنبال تقویت خط میانی خود، نام انزو فرناندز را در لیست خریدهایش قرار داده است. این بازیکن ۲۵ ساله با تمجید از این باشگاه و شهر مادرید، توجهات زیادی را به خود جلب کرده است.

به گزارش ایلنا، انزو فرناندز که تا سال ۲۰۳۲ با باشگاه چلسی قرارداد دارد، به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی رئال مادرید برای فصل آینده مطرح شده است. با این حال، چلسی مبلغی در حدود ۱۴۰ میلیون یورو برای این انتقال درخواست کرده که رئال مادرید تمایلی به پرداخت آن ندارد.

با این حال، انزو همچنان به این انتقال علاقه‌مند است. نماینده او، خاویر پاستوره، در مصاحبه‌ای اعلام کرد: «ما در حال بررسی امکانات خروج از چلسی هستیم، اما هیچ چیز قطعی یا تایید شده‌ای در هیچ باشگاهی وجود ندارد.» 

او همچنین افزود: «در حال حاضر، انزو به تیم ملی فکر می‌کند و در حال بازی در جام جهانی است. او فقط به این موضوع تمرکز کرده است.»

پاستوره در ادامه به علاقه انزو به مادرید اشاره کرد و گفت: «او دوستان زیادی در آنجا دارد و با خولیان آلوارز رابطه نزدیکی دارد. هر بار که به مادرید سفر کرده، برای دیدن من و انجام کارهای مربوط به شغلش بوده است، اما در نهایت: چه کسی نیست که مادرید را دوست داشته باشد؟»

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