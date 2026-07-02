سعید صیباری شماره ۳۴ را در بایرن مونیخ انتخاب کرد

به گزارش ایلنا، صیباری در توضیح این انتخاب گفت: «او زنده ماند اما از آن زمان نتوانسته به‌تنهایی حرکت کند. من با پوشیدن شماره ۳۴ از او حمایت می‌کنم، این آخرین شماره او بود.» این اقدام یادآور یک ادای احترام عمیق است که توسط چندین بازیکن در فوتبال اروپا انجام شده و به یاد نوری در زمین بازی ادامه دارد.

در حالی که شماره ۳۴ برای صیباری اهمیت شخصی زیادی دارد، این شماره در تاریخ بایرن مونیخ نیز سابقه‌ای دارد. در گذشته، بیشتر استعدادهای جوان این شماره را در بایرن پوشیده‌اند و به عنوان پل عبور به شماره‌های سنتی‌تر استفاده کرده‌اند. بازیکنانی چون ساندرو واگنر، پی‌یر-امیل هویبرگ و مارکو فریدل از جمله کسانی بودند که این شماره را به تن کردند. اما صیباری به عنوان یک خرید با پروفایل بالا به بایرن آمده و انتظار می‌رود به سرعت به ترکیب اصلی ونسان کمپانی اضافه شود.

صیباری در حالی به بایرن مونیخ می‌پیوندد که در فرم فوق‌العاده‌ای قرار دارد و در جام جهانی ۲۰۲۶ به عنوان بهترین گلزن تیم ملی کشورش درخشید. هزینه انتقال او حدود ۵۰ میلیون یورو برآورد شده که او را به یکی از مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌های اخیر باشگاه تبدیل کرده است.

مدیر ورزشی بایرن مونیخ، کریستوف فروند، به قابلیت‌های این بازیکن اشاره کرد و گفت: «سعید صیباری سه بار قهرمان لیگ هلند با پی‌اس‌وی آیندهوون شده، تجربه لیگ قهرمانان را دارد و در حال حاضر نشان می‌دهد که چقدر می‌تواند برای یک تیم در سطح بالا ارزشمند باشد. او بازیکنی چندمنظوره و با روحیه‌ای قوی است و تهدید گلزنی و ذهنیت او به تیم کمک خواهد کرد.»

صیباری پس از موفقیتش در لیگ هلند، با پیشنهادات زیادی روبرو بود، اما فرصت کار کردن زیر نظر سرمربی فعلی بایرن برایش بسیار وسوسه‌انگیز بود. او در مورد انتقالش گفت: «به عنوان یک کودک، رویای امضای قرارداد با باشگاهی مانند بایرن مونیخ را داشتم... این یکی از بزرگ‌ترین باشگاه‌های جهان است.»

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