عذرخواهی تلخ و اینستاگرامی طارمی از مردم ایران

به گزارش ایلنا، به دنبال حذف تلخ تیم ملی فوتبال ایران از رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، مهدی طارمی، مهاجم بزرگ و باسابقه تیم ملی، با انتشار تصویری در صفحه اینستاگرام خود واکنش نشان داد. ستاره خط حمله ایران که در این قاب با حسرتی عمیق روی چمن استادیوم جام جهانی دراز کشیده است، با جملاتی کوتاه اما سنگین به این ناکامی بزرگ واکنش نشان داد. طارمی در این پست اینستاگرامی نوشت:

"سخت‌ترین درد، این است که دلم می‌خواست مردم ایران را خوشحال کنم، ولی نشد.

شرمنده‌ام... سرم پایین است، تا همیشه قدردان محبت و حمایت مردم عزیز ایران خواهم بود. ❤️

انتهای پیام/