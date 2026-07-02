واکنش به حذف تیم ملی
عذرخواهی تلخ و اینستاگرامی طارمی از مردم ایران
مهدی طارمی با انتشار پست اینستاگرامی در صفحه شخصی خود، با ابراز شرمندگی از حذف تیم ملی، اعتراف کرد که بزرگترین دردش ناکامی در خوشحال کردن مردم ایران است.
به گزارش ایلنا، به دنبال حذف تلخ تیم ملی فوتبال ایران از رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶، مهدی طارمی، مهاجم بزرگ و باسابقه تیم ملی، با انتشار تصویری در صفحه اینستاگرام خود واکنش نشان داد. ستاره خط حمله ایران که در این قاب با حسرتی عمیق روی چمن استادیوم جام جهانی دراز کشیده است، با جملاتی کوتاه اما سنگین به این ناکامی بزرگ واکنش نشان داد. طارمی در این پست اینستاگرامی نوشت:
"سختترین درد، این است که دلم میخواست مردم ایران را خوشحال کنم، ولی نشد.
شرمندهام... سرم پایین است، تا همیشه قدردان محبت و حمایت مردم عزیز ایران خواهم بود. ❤️