خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرناندز به دنبال خروج از چلسی

فرناندز به دنبال خروج از چلسی
کد خبر : 1807622
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده انزو فرناندز، هافبک چلسی، اعلام کرده است که این بازیکن به دنبال راهی برای ترک استمفورد بریج است. هرچند هنوز توافقی حاصل نشده، اما فرناندز به طور کامل بر روی جام جهانی ۲۰۲۶ متمرکز است.

به گزارش ایلنا،  جاویر پاستوره، نماینده انزو فرناندز، درباره آینده این هافبک آرژانتینی گفت که مذاکراتی برای بررسی گزینه‌های پیش روی این بازیکن در حال انجام است، اما هنوز هیچ توافقی با باشگاه دیگری حاصل نشده است.

پاستوره که در حاشیه یکی از برنامه‌های فدراسیون فوتبال آرژانتین در میامی صحبت می‌کرد، با اشاره به گمانه‌زنی‌های اخیر درباره علاقه رئال مادرید به جذب فرناندز اظهار داشت: «ما در حال بررسی شرایط برای احتمال جدایی او از چلسی هستیم، اما هیچ توافق یا تصمیم نهایی با هیچ باشگاهی وجود ندارد.»

او تأکید کرد که در مقطع فعلی، اولویت اصلی فرناندز حضور موفق در جام جهانی است و تمامی تمرکز این بازیکن روی عملکردش در تیم ملی آرژانتین قرار دارد.

نماینده این هافبک همچنین درباره ارتباط او با برخی بازیکنان رئال مادرید گفت: «انزو دوستان زیادی در آن تیم دارد و رابطه نزدیکی با خولیان آلوارس نیز برقرار کرده است. آنها در زمان‌های آزاد خود ارتباط خوبی با یکدیگر دارند.»

پاستوره در پایان خاطرنشان کرد که با توجه به ادامه رقابت‌های جام جهانی، بعید است تصمیمی درباره آینده باشگاهی فرناندز در کوتاه‌مدت گرفته شود و احتمال دارد مذاکرات مربوط به انتقال این بازیکن پس از پایان مسابقات از سر گرفته شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی