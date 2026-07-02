فرناندز به دنبال خروج از چلسی

به گزارش ایلنا، جاویر پاستوره، نماینده انزو فرناندز، درباره آینده این هافبک آرژانتینی گفت که مذاکراتی برای بررسی گزینه‌های پیش روی این بازیکن در حال انجام است، اما هنوز هیچ توافقی با باشگاه دیگری حاصل نشده است.

پاستوره که در حاشیه یکی از برنامه‌های فدراسیون فوتبال آرژانتین در میامی صحبت می‌کرد، با اشاره به گمانه‌زنی‌های اخیر درباره علاقه رئال مادرید به جذب فرناندز اظهار داشت: «ما در حال بررسی شرایط برای احتمال جدایی او از چلسی هستیم، اما هیچ توافق یا تصمیم نهایی با هیچ باشگاهی وجود ندارد.»

او تأکید کرد که در مقطع فعلی، اولویت اصلی فرناندز حضور موفق در جام جهانی است و تمامی تمرکز این بازیکن روی عملکردش در تیم ملی آرژانتین قرار دارد.

نماینده این هافبک همچنین درباره ارتباط او با برخی بازیکنان رئال مادرید گفت: «انزو دوستان زیادی در آن تیم دارد و رابطه نزدیکی با خولیان آلوارس نیز برقرار کرده است. آنها در زمان‌های آزاد خود ارتباط خوبی با یکدیگر دارند.»

پاستوره در پایان خاطرنشان کرد که با توجه به ادامه رقابت‌های جام جهانی، بعید است تصمیمی درباره آینده باشگاهی فرناندز در کوتاه‌مدت گرفته شود و احتمال دارد مذاکرات مربوط به انتقال این بازیکن پس از پایان مسابقات از سر گرفته شود.

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