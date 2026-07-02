اولیسه، پاسور فوقالعاده در موفقیت فرانسه در جام جهانی ۲۰۲۶
اولیسه در چهار دیدار جام جهانی به عنوان اصلیترین سازنده موقعیتهای تیم ملی فرانسه شناخته شده است. ارتباط او با همتیمیهایش، به ویژه کیلیان امباپه، نشاندهنده اهمیت او در این تیم است.
به گزارش ایلنا، عملکرد اولیسه در دیدار اخیر تیم ملی فرانسه مقابل سوئد (۳-۰) به یاد ماندنی بود. این بازیکن با ارائه دو پاس گل برای برادلی بارکولا و کیلیان امباپه، نمره ۹ را از کارشناسان دریافت کرد. اگرچه او میتوانست با یکی از شش شوت خود گلزنی کند، اما دقت لازم را در آخرین ضربه نداشت. با این حال، خلاقیت او در ایجاد موقعیتهای گلزنی به تنهایی شایسته تحسین است.
اولیسه از ابتدای جام جهانی، ۱۰ موقعیت گل ایجاد کرده است. این عدد خوب است، اما بازیکنانی مانند آچرف حکیمی و لئاندرو تروسارد از او پیشی گرفتهاند. اما نسبت پاسهای گل او، که ۵ پاس گل در این مسابقات بوده، او را در صدر این جدول قرار داده است. به طور میانگین، هر دو موقعیت ایجاد شده توسط او به گل تبدیل میشود.
رابطه اولیسه و امباپه در موفقیت تیم ملی فرانسه نقش کلیدی دارد. از ۵ پاس گل او، ۳ پاس به امباپه داده شده است. همچنین، امباپه نیمی از موقعیتهای ایجاد شده توسط اولیویه را به دست آورده است. این دو بازیکن با تبادل ۵۲ پاس در طول مسابقات، همکاری نزدیکی دارند.
در مجموع، اولیسه با آزادی عمل در خط حمله، به خوبی از فضای بازی استفاده میکند و به همتیمیهایش کمک میکند. دیوید دشان، سرمربی تیم ملی، از ارتباط خوب بین بازیکنان هجومی ابراز رضایت کرده و آن را یکی از نقاط قوت تیم دانسته است.