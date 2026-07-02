ترکیب احتمالی الجزایر و سوئیس

به گزارش ایلنا، سوئیس خود را برای یک رویارویی حساس با الجزایر در ونکوور آماده می‌کند؛ جایی که برنده بازی باید در مرحله یک‌هشتم نهایی به مصاف یکی از دو تیم کلمبیا یا غنا برود. در حالی که رقیب شمال آفریقایی آن‌ها هنوز در تاریخ خود موفق به صعود از یک مرحله حذفی جام جهانی نشده است، سوئیسی‌ها نیز از سال ۱۹۳۸ تا کنون در حسرت و انتظار صعود از این مرحله سوخته‌اند. بنابراین، در شرایطی که هر دو تیم مسیرهای متفاوتی را در مرحله گروهی پشت سر گذاشته‌اند، چیزهای زیادی در این نبرد مهیج در میان است. سوئیس پس از شروعی آرام و تساوی ۱-۱ مقابل قطر، با شکست دادن بوسنی و هرزگوین و کانادای میزبان، موفق شد با ۳ امتیاز اختلاف به عنوان صدرنشین گروه B صعود کند.

روبن وارگاس و یوهان مانزامبی هر دو در دیدار مقابل میزبان مشترک مسابقات موفق به گلزنی شدند، آن هم پس از اینکه ورودشان به زمین به عنوان تعویض‌های طلایی در اواسط بازی مقابل بوسنی، جریان آن مسابقه را به طور کامل زیر و رو کرده بود.

مانزامبی ۲۰ ساله، ستاره نوظهور باشگاه فرایبورگ که اخیراً فینالیست لیگ اروپا شده است، در اولین جام جهانی خود تا به اینجای کار آمار خیره‌کننده ۳ گل از ۳ شوت در چارچوب را ثبت کرده است. در این قرن، تنها بازیکنان زیر ۲۱ سالی که موفق شده‌اند گل‌های بیشتری در یک دوره از جام جهانی به ثمر برسانند، توماس مولر در سال ۲۰۱۰ (۵ گل) و کیلیان امباپه در سال ۲۰۱۸ (۴ گل) بوده‌اند؛ آماری که نشان می‌دهد او در چه سطح و جایگاهی قرار دارد. مانزامبی شاید نماد آینده فوتبال سوئیس باشد، اما او باید تلاش زیادی کند تا بتواند از گرانیت ژاکا، کاپیتان سوئیس الگوبرداری کند؛ بازیکنی که بیشترین پاس خط‌شکن (۵۳ پاس) را در مرحله گروهی ارسال کرد و پس از رودریگو بنتانکور (۲۹ بار)، بیشترین بازپس‌گیری توپ (۲۴ بار) را به نام خود ثبت کرد. ژاکا که خود را برای صد و پنجاهمین بازی ملی‌اش آماده می‌کند، مأموریت دارد تا کشورش را به سه برد متوالی در جام جهانی برساند؛ دستاوردی که آن‌ها در تاریخ خود هرگز به آن نرسیده‌اند.

پنج مسابقه از ۹ دیدار حذفی اخیر سوئیس در تورنمنت‌های بزرگ به ضربات پنالتی کشیده شده که چهار بار با حذف آن‌ها همراه بوده است، در حالی که آن‌ها تنها در یکی از ۱۲ بازی اخیر خود در وقت‌های قانونی ۹۰ دقیقه پیروز شده‌اند (۵ تساوی و ۶ شکست). اگر فقط رقابت‌های جام جهانی را در نظر بگیریم، این آمار به مراتب بدتر و تاریک‌تر می‌شود؛ سوئیس در ۷ دیدار حذفی پیاپی خود در جام جهانی که قدمت آن به ۸۸ سال پیش برمی‌گردد، از گردونه مسابقات حذف شده است. مردی که مأموریت دارد به این طلسم و خشکسالی طولانی‌مدت پایان دهد، مورات یاکین سرمربی تیم است؛ کسی که سلف و جانشین قبلی‌اش روز پنج‌شنبه روی نیمکت تیم رقیب یعنی الجزایر خواهد نشست. یاکین پنج سال پیش سکان هدایت را از ولادیمیر پتکوویچ تحویل گرفت؛ در حالی که پتکوویچ پس از یک دوره کوتاه در بوردو، راهی نیمکت داغ الجزایر شد. پتکوویچ پس از دوران موفقیت‌آمیزش در سوئیس، تیم جدیدش را به یک‌چهارم نهایی جام ملت‌های آفریقا و سپس از طریق مقدماتی قاره آفریقا به جام جهانی رساند و آن‌ها را با سبکی تماشایی راهی مرحله یک‌شانزدهم نهایی کرد. محرز و یارانش در حالی که برای صعود تنها به یک امتیاز نیاز داشتند، به نظر می‌رسید در آخرین بازی گروه J مقابل اتریش به یک تساوی توافقی و مصلحتی راضی هستند، اما ریاض محرز این سناریو را قبول نداشت و پس از یک کار تیمی رکوردشکن شامل ۱۱۰ پاس متوالی که بیش از ۵ دقیقه بدون کوچک‌ترین دخالت بازیکنان اتریش به طول انجامید، روباه‌های صحرا را پیش انداخت.

با این حال، درام بازی به اینجا ختم نشد؛ چرا که اتریشی‌ها در اعماق وقت‌های تلف‌شده گل تساوی را به ثمر رساندند و نتیجه ۳-۳ رقم خورد تا هر دو تیم به قیمت حذف ایران راهی مرحله بعدی شوند. الجزایر به همین دلیل به عنوان یکی از هشت تیم برتر سوم مسابقات راهی این مرحله شد؛ آن‌ها پیش از این با نتیجه ۳ بر صفر مغلوب آرژانتین شده و سپس اردن را ۲ بر ۱ شکست داده بودند. به عنوان پیامد آن لغزش ثانیه‌های پایانی مقابل اتریش، این کشور شمال آفریقا از زمان شگفتی‌سازی بزرگ خود در مقابل آلمان غربی در جام جهانی ۱۹۸۲، همچنان در حسرت برد مقابل تیم‌های اروپایی (۴ تساوی و ۵ شکست) در جام جهانی باقی مانده است. در این دوره، چندین بازیکن متولد اروپا نقشی محوری در رویاهای آن‌ها ایفا خواهند کرد؛ از جمله ابراهیم مازا، طراح اصلی تیم و بازیکن سابق تیم‌های پایه آلمان که اهل برلین است. این بازیساز باشگاه بایر لورکوزن که به او لقب «مازادونا» داده‌اند، با ثبت ۱۳ دریبل موفق، بیشترین دریبل را در مرحله گروهی انجام داد؛ از جمله آمار ۱۰۰ درصد موفقیت یعنی ۶ دریبل از ۶ تلاش در دیدار مقابل اتریش. ریاض محرز کاپیتان تیم نیز یکی دیگر از مهره‌های کلیدی است. او که اکنون ۳۵ ساله شده، سرانجام اولین گل‌های خود در جام جهانی را به ثمر رساند و با تأثیرگذاری روی ۳ گل تا به اینجای کار، رکورد ملی جدیدی را به نام خود ثبت کرده است.

سوئیس در مقابل الجزایر

این اولین تقابل رسمی و جدی بین دو کشور در یک تورنمنت معتبر خواهد بود، هرچند آن‌ها پیش از این دو بار در دیدارهای دوستانه به مصاف هم رفته‌اند. سوئیس در هر دو مسابقه دست برتر را داشت و پیروز شد؛ ابتدا در سال ۱۹۸۳ با نتیجه ۲ بر ۱ و سپس سه سال بعد با حساب ۲ بر صفر حریف خود را مغلوب کرد.

پیش‌بینی سوئیس در مقابل الجزایر

سوئیس شانس اول و اصلی صعود به مرحله بعدی محسوب می‌شود؛ چرا که ۲۵ هزار شبیه‌سازی پیش از مسابقه توسط سوپرکامپیوتر اوپتا، احتمال برد ۴۹.۸ درصدی را برای آن‌ها در وقت‌های قانونی محاسبه کرده است. الجزایر ۲۷.۴ درصد شانس دارد تا بازی را به وقت‌های اضافه و احتمالاً ضربات پنالتی بکشاند، اما شانس پیروزی مستقیم آن‌ها در ۹۰ دقیقه تنها ۲۲.۸ درصد برآورد شده است. در مجموع، سوپرکامپیوتر شانس صعود سوئیس به مرحله یک‌هشت‌نهایی را ۶۳.۰۵ درصد تخمین زده، در حالی که این احتمال برای الجزایر ۳۶.۹۵ درصد است.

ترکیب احتمالی سوئیس

گرگور کوبل، دنیس زکریا، نیکو الودی ، مانوئل آکانجی،ریکاردو رودریگز، رمو فرولر، گرانیت ژاکا ، دان ندویه، یوهان مانزامبی، روبن وارگاسف بریل امبولو

سرمربی: مورات یاکین

ترکیب احتمالی الجزایر

لوکا زیدان، رفیق بلغالی، عیسی ماندیف رامی بن‌سبعینی، رایان آیت‌نوری، نبیل بن‌طالب، حسام عوار، ریاض محرز، ابراهیم مازا، فارس شعیبی، امین گویری

سرمربی: ولادیمیر پتکوویچ

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