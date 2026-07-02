به گزارش ایلنا، مدیر ناپولی، آوره‌لیو دی لورنتیس، به تازگی قرارداد آلگری را به مدت سه سال و با دستمزد سالانه ۵ میلیون یورو نهایی کرده است. این تصمیم به منظور حل و فصل مسائل مالی با باشگاه میلان اتخاذ شده و حالا دی لورنتیس امیدوار است تا به زودی اعلام رسمی این تغییر را انجام دهد.

آلگری که سابقه موفقی در یوونتوس دارد، با اهدافی بلندپروازانه به ناپولی می‌آید. او قصد دارد تا تیم را برای کسب قهرمانی در سری آ و همچنین حضور قدرتمند در لیگ قهرمانان اروپا آماده کند. دی لورنتیس به تجربه آلگری در این رقابت‌ها توجه ویژه‌ای دارد، چرا که او خود ۱۰۰ بازی در لیگ قهرمانان انجام داده است، در حالی که ناپولی در تاریخ خود تنها ۷۴ بازی در این رقابت‌ها داشته است.

علاوه بر این، آلگری از رابطه خوبی با مدیر ورزشی ناپولی، مانا، برخوردار است و این همکاری می‌تواند به تقویت تیم کمک کند. در عین حال، ناپولی با چالش‌هایی در بازار نقل و انتقالات مواجه است و باید تعدادی از بازیکنان خود را به دلیل تعداد بالای قراردادها و همچنین کاهش میانگین سنی تیم، به فروش برساند.

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