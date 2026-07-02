به گزارش ایلنا، کیلیان امباپه در جام جهانی ۲۰۲۶ تنها به گلزنی بسنده نکرده و با عملکردی مؤثر در فاز دفاعی، یکی از کامل‌ترین نمایش‌های دوران حرفه‌ای خود را ارائه داده است.

کاپیتان تیم ملی فرانسه در چهار دیدار نخست این رقابت‌ها علاوه بر به ثمر رساندن سه گل، ۱۰۰ بار برای بازپس‌گیری توپ روی بازیکنان حریف پرس انجام داده است؛ آماری که نشان‌دهنده نقش پررنگ او در برنامه‌های دفاعی خروس‌هاست.

دیدیه دشان، سرمربی تیم ملی فرانسه، پیش از دیدار با سوئد با تمجید از این تغییر رویکرد گفت تلاش‌های دفاعی امباپه بیش از گذشته به چشم می‌آید و نقش مهمی در موفقیت تیم داشته است.

ساموئل اومتیتی، مدافع پیشین فرانسه، نیز معتقد است امباپه به‌خوبی مسئولیت رهبری تیم را پذیرفته و این موضوع در میزان دوندگی و مشارکت او در فاز دفاعی کاملاً مشهود است.

در مقابل، این آمار واکنش برخی هواداران رئال مادرید را به دنبال داشته است. آنها معتقدند امباپه باید همین میزان تلاش و مشارکت را در مسابقات باشگاهی نیز به نمایش بگذارد؛ موضوعی که در هفته‌های اخیر به یکی از بحث‌های اصلی پیرامون این ستاره فرانسوی تبدیل شده است.

بر اساس آمار منتشرشده، امباپه در جام جهانی به طور میانگین ۲۳.۸۱ پرس در هر مسابقه انجام داده، در حالی که این میانگین در رقابت‌های لالیگا ۱۰.۴۰ پرس در هر بازی بوده است؛ اختلافی که دلیل اصلی مقایسه عملکرد او در تیم ملی و باشگاه به شمار می‌رود.

با این حال، هواداران رئال مادرید امیدوارند امباپه بتواند این آمادگی و انگیزه را با آغاز فصل جدید به رقابت‌های باشگاهی نیز منتقل کند و به یکی از مهره‌های کلیدی تیمشان تبدیل شود.

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