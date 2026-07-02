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اولتیماتوم غیرمنتظره به استقلال؛ یک جدایی بزرگ در راه است؟

اولتیماتوم غیرمنتظره به استقلال؛ یک جدایی بزرگ در راه است؟
کد خبر : 1807566
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آنتونیو آدان با اعلام دریافت پیشنهاد از چند باشگاه، از مدیران استقلال خواسته هرچه سریع‌تر وضعیت تمدید قراردادش را مشخص کنند.

به گزارش ایلنا، آینده آنتونیو آدان در استقلال بیش از هر زمان دیگری در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. این دروازه‌بان اسپانیایی با ارسال پیامی به مدیران باشگاه اعلام کرده از چند تیم عربی و اروپایی پیشنهاد رسمی دارد و خواستار تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر وضعیت خود برای فصل آینده شده است.

با این حال، شرایط در استقلال به گونه‌ای پیش رفته که ادامه همکاری با آدان چندان محتمل به نظر نمی‌رسد. مدیران باشگاه از عملکرد این دروازه‌بان در فصل گذشته رضایت کامل ندارند و در همین راستا، محمد خلیفه را به خدمت گرفته‌اند.

از سوی دیگر، احتمال حضور علیرضا بیرانوند در استقلال نیز همچنان مطرح است؛ موضوعی که در صورت نهایی شدن، عملاً جایی برای ادامه حضور آدان در جمع آبی‌پوشان باقی نخواهد گذاشت.

در چنین شرایطی، هرچند مدیران استقلال از آدان خواسته‌اند چند روز دیگر برای مشخص شدن وضعیت پنجره نقل‌وانتقالات صبر کند، اما با توجه به روند مذاکرات و برنامه‌های نقل‌وانتقالاتی باشگاه، احتمال قطع همکاری با سنگربان سابق رئال مادرید بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است.

 

 

 

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