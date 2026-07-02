رونمایی از نقشه شوم با مثلث آتشین برزیلی

به گزارش ایلنا، برزیل تحت هدایت کارلو آنچلوتی، در سکوت خبری و در حالی که با مصدومیت‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند، در حال تزریق هیجان به رگ‌های هواداران است. آن‌ها فوتبال زیبا و فانتزی را به نفع واقع‌گرایی و عمل‌گرایی رها کرده‌اند؛ وقتی هدف نهایی پیروزی است و سلسائو شدیداً به آن نیاز دارد، دیگر خوب بازی کردن چه اهمیتی دارد؟ سال‌های زیادی از آخرین باری که آن‌ها به قله فوتبال جهان رسیدند می‌گذرد. خیلی زیاد؛ دقیقاً ۲۴ سال از جام جهانی ۲۰۰۲ کره و ژاپن. این مسیر تلاش زیادی طلب می‌کرد، اما کارلتو سرانجام موفق شد هسته اصلی و شاکله تیمش را برای جام جهانی تثبیت کند.

این تیم برزیل شباهت کمی به تیمی دارد که پنجمین ستاره قهرمانی را تصاحب کرد. این سرمربی ایتالیایی موفق شده بهترین بازی را از شاگردانش بگیرد. او در دیدار مقابل ژاپن، برای اولین بار از زمان برعهده گرفتن هدایت تیم در مه سال گذشته، از همان ترکیب یازده نفره ابتدایی استفاده کرد: آلیسون؛ دانیلو، مارکینیوش، گابریل ماگالائش، داگلاس سانتوس؛ برونو گیمارائش، کاسمیرو، پاکتا؛ رایان، ماتئوس کونیا و وینی جونیور. به جز هافبک فلامنگو که آخرین بازیکنی است که از خط حمله خط خورده و جایگاهش توسط ادرسون و دانیلو باربوسا به چالش کشیده شده است، مابقی بازیکنان مهره‌های غیرقابل جانشین تیم خواهند بود.

این کار اصلاً برای او آسان نبود. کارلتو حتی قبل از شروع تورنمنت با هجوم مصدومیت‌ها مواجه شد: رودریگو، استواو، میلیتائو، وسلی... به علاوه مصدومیت‌هایی که در طول تورنمنت دیده شد (رافینیا و پاکتا). او در حقیقت داشت خلاف جهت آب شنا می‌کرد. شرایط سخت بود اما کل تیم از او حمایت کردند؛ به خصوص بازیکنان نیمکت‌نشین. اگر بازیکنان اصلی با افت مواجه شوند، عمق خوبی در ترکیب تیم وجود دارد و چه ترکیب فوق‌العاده‌ای هم هست.

تبدیل سلسائو به اسب سیاه جام

درست مانند دوران حضورش در رئال مادرید و آن بازگشت‌های دراماتیک، برزیل نیز در حال تبدیل شدن به اسب سیاه و غول بی‌شاخ‌ودم این تورنمنت است. در دیدار برابر ژاپن، این گابریل مارتینلی بود که با گلی دراماتیک در وقت‌های تلف‌شده به نجات تیم آمد. اما کارلو قدرت آتشین و مهره‌های هجومی فوق‌العاده دیگری هم برای رقابت بر سر همه عناوین در اختیار دارد: نیمار که اکنون نقشی ثانویه و فرعی را ایفا می‌کند؛ اندریک که امید بزرگ تیم است؛ ایگور تیاگو به عنوان یک مهاجم هدف و کلاسیک؛ و ادرسون که در آخرین لحظات و پس از مصدومیت وسلی به اردو فراخوانده شد.

جادوی کارلتو در رختکن و پیام آرامش به سلسائو

این تغییرات و جابه‌جایی‌ها قطعاً بدون حمایت و هدایت سرمربی با تجربه‌ای چون کارلتو به نتیجه نمی‌رسید. کاسمیرو در این خصوص اظهار داشت: «بعد از پایان نیمه اول، سرمربی چند نکته را گوشزد کرد، اما بالاتر از همه گفت که باید خونسردی خودمان را حفظ کنیم. فکر می‌کنم ما آرامشمان را حفظ کردیم و موفق شدیم ورق بازی را برگردانیم.» کارلتو جادوگری است که جام جهانی را می‌خواهد. برزیل همیشه حریفی قابل احترام است و با حضور کارلو روی نیمکت، این احترام و ابهت حتی بیشتر هم می‌شود.

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