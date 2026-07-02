به گزارش ایلنا، آلمان پس از نتایج ناامیدکننده در مسابقات اخیر، به شدت تحت فشار قرار دارد و شایعاتی درباره تغییر در کادر فنی به گوش می‌رسد.

در حالی که تیم ملی آلمان به دنبال بهبود وضعیت خود است، یورگن کلوپ به عنوان گزینه‌ای برای جانشینی یولیان ناگلزمن مطرح شده است. با این حال، نشانه‌ای وجود ندارد که نشان دهد کلوپ در آینده نزدیک هدایت تیم را بر عهده خواهد گرفت.

بازیکنان آلمانی و کادر فنی به وضوح از نتایج اخیر ناراضی هستند و این موضوع در چهره‌های آنها مشهود است. ناگلزمن نیز در کنفرانس مطبوعاتی اخیر خود از صحبت درباره آینده‌اش خودداری کرد و به نظر می‌رسد که هنوز زمان مناسبی برای تغییرات در تیم ملی نیست.

در این شرایط، آلمان باید به دنبال راه‌حل‌هایی برای بازگشت به مسیر موفقیت باشد و کادر فنی فعلی باید تلاش کند تا اعتماد به نفس را به تیم بازگرداند.

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